Porto'nun forveti Marega Fenerbahçe yolunda! Müjdeli haber geldi...

Süper Lig'de bu sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı önümüzdeki sene yaşamak istemeyen Fenerbahçe çalışmaları sıkı tutuyor. Porto'nun golcü ismi Marega'nın transferini bedavaya bitirmek isteyen sarı-lacivertli ekibe müjdeli haber Portekiz'den geldi. A Bola, Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızla ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

01.04.2021 16:48 - Son Güncelleme: 01.04.2021 16:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





