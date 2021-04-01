Porto'nun forveti Marega Fenerbahçe yolunda! Müjdeli haber geldi...
Süper Lig'de bu sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı önümüzdeki sene yaşamak istemeyen Fenerbahçe çalışmaları sıkı tutuyor. Porto'nun golcü ismi Marega'nın transferini bedavaya bitirmek isteyen sarı-lacivertli ekibe müjdeli haber Portekiz'den geldi. A Bola, Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızla ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...
01.04.2021 16:48
- Son Güncelleme: 01.04.2021 16:58
Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'nin transferleriyle sezona giriş yapan Fenerbahçe, bu isimlerden beklenen katkıyı alamadı.
Hücum anlamında zorlanan sarı-lacivertliler, gol yollarında üretkenlikten uzak bir görüntü çizdi.
Yeni sezonda mutlak bir santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvayan Kanarya, çalışmalarına şimdiden başladı.
Takıma direkt olarak katkı verecek bir yıldız için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar, Porto'da forma giyen Marega'yı gündemine aldı.
Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeyi Portekiz basını duyurdu.