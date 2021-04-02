İtalyanlar bombayı patlattı! Cengiz Ünder Fenerbahçe yolunda
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanması için kolları sıvadı. Kadroyu güçlendirmek için çalışan sarı-lacivertli kurmaylar, Cengiz Ünder'i kadroya katmak için çalışmalara başladı. İtalyan basınının iddiasına göre Cengiz'in yeni rotası Türkiye olacak.
02.04.2021 09:38
- Son Güncelleme: 02.04.2021 09:38
Leicester City'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in bonservisini almamaya karar verdiği ve oyuncuyla Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.
Sky Italia'da yer alan habere göre; Leicester, 23 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu Cengiz Ünder'in bonservisini almayacak.
Haberde; Roma'nın Cengiz için yüksek bonservis bedeli verecek kulüp bulma konusunda zorlanabileceği vurgulanırken, 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geri dönüş ihtimalinin bulunduğu ve Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgisinin olduğu kaydedildi.
Cengiz, Leicester'da Premier Lig, Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası olmak üzere toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.