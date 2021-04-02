İtalyanlar bombayı patlattı! Cengiz Ünder Fenerbahçe yolunda

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanması için kolları sıvadı. Kadroyu güçlendirmek için çalışan sarı-lacivertli kurmaylar, Cengiz Ünder'i kadroya katmak için çalışmalara başladı. İtalyan basınının iddiasına göre Cengiz'in yeni rotası Türkiye olacak.

02.04.2021 09:38 - Son Güncelleme: 02.04.2021 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





