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Pjanic Galatasaray maçında oynayabilecek mi? Durumu belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri | Milli araya Sivasspor galibiyetiyle giren Beşiktaş'ta sakatlardan gelen haberleri yüzleri güldürdü. Birçok ismin milli arada düzelerek çalışmalara başlayacağı siyah-beyazlılarda gözler Miralem Pjanic'ten gelecek habere çevrildi. Bosna Hersekli yıldızın Beşiktaş'ın oynayacağı Başakşehir ve Galatasaray maçlarında forma giyip giyemeyeceği belli oldu. İşte detaylar...

07.10.2021 11:14 - Son Güncelleme: 07.10.2021 11:15
Pjanic Galatasaray maçında oynayabilecek mi? Durumu belli oldu

Beşiktaş'ta milli ara, yaşanan olumsuzluklara ilaç gibi geldi. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle Süper Lig ve Avrupa'da istemediği sonuçlar alan Kartal, milli arada eksiklerini kapatacak.

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Pjanic Galatasaray maçında oynayabilecek mi? Durumu belli oldu

Milli ara sonrası üst üste kritik karşılaşmalara çıkacak olan siyah-beyazlılar galibiyet serisine başlamayı amaçlıyor. 9. haftada Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, 10. haftadaki derbide sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Pjanic Galatasaray maçında oynayabilecek mi? Durumu belli oldu

DERBİDE FORMA PJANIC'İN!
Kritik karşılaşmalar öncesinde, Kartal'ın dünya yıldızı Miralem Pjanic'in son durumu belli oldu.

Pjanic Galatasaray maçında oynayabilecek mi? Durumu belli oldu

Teknik heyetin Pjanic iyileşse de Başakşehir karşısında riske etmeyeceği ve 10. haftada Galatasaray derbisinde formayı vermeyi planladığı öğrenildi.

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