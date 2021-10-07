Pjanic Galatasaray maçında oynayabilecek mi? Durumu belli oldu
Son dakika Beşiktaş haberleri | Milli araya Sivasspor galibiyetiyle giren Beşiktaş'ta sakatlardan gelen haberleri yüzleri güldürdü. Birçok ismin milli arada düzelerek çalışmalara başlayacağı siyah-beyazlılarda gözler Miralem Pjanic'ten gelecek habere çevrildi. Bosna Hersekli yıldızın Beşiktaş'ın oynayacağı Başakşehir ve Galatasaray maçlarında forma giyip giyemeyeceği belli oldu. İşte detaylar...
07.10.2021 11:14
- Son Güncelleme: 07.10.2021 11:15
Beşiktaş'ta milli ara, yaşanan olumsuzluklara ilaç gibi geldi. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle Süper Lig ve Avrupa'da istemediği sonuçlar alan Kartal, milli arada eksiklerini kapatacak.
Milli ara sonrası üst üste kritik karşılaşmalara çıkacak olan siyah-beyazlılar galibiyet serisine başlamayı amaçlıyor. 9. haftada Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, 10. haftadaki derbide sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
DERBİDE FORMA PJANIC'İN!
Kritik karşılaşmalar öncesinde, Kartal'ın dünya yıldızı Miralem Pjanic'in son durumu belli oldu.