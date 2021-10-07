Galatasaray'da ocak harekatı! Gündem yine Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ilk 8 haftada 14 puan toplayarak lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde kalan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sezon başında gündeme gelen Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat için bir kez daha devreye girecek olan sarı-kırmızılı ekip transferleri bu kez bitirmek istiyor...
Yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da gençlik operasyonu devre arasında devam edecek. Sarı-kırmızılı kulüp sezon başında sonuç alamadığı Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat transferlerini bitirmeye çalışacak.
İşte Aslan'ın Ocak ayındaki planlaması... Orta sahada Berkan ve Cicaldau'yu vazgeçilmez olarak gören Fatih Terim, bu iki ismi Gedson'un tamamlayacağını düşünüyor. Yazın 15 milyon euro'da direten Benfica 10 milyon euro'ya inmesi için zorlanacak.
Ayrıca kiralama formülleri devreye sokulacak. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın paylaşımlarını beğenmeye devam eden Portekizli yıldızın, sarı-kırmızılı formayı giymek istemesi büyük avantaj olarak görülüyor.
Teknik Direktör Fatih Terim, Muslera'yı her ne olursa olsun ligde her maçta oynattı. İrfan Can Eğribayat'ın olası transferinde milli takıma da giden Muslera yorucu maç maratonunda dinlenme fırsatı bulacak.