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Galatasaray'da ocak harekatı! Gündem yine Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ilk 8 haftada 14 puan toplayarak lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde kalan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sezon başında gündeme gelen Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat için bir kez daha devreye girecek olan sarı-kırmızılı ekip transferleri bu kez bitirmek istiyor...

07.10.2021 09:43 - Son Güncelleme: 07.10.2021 09:43
Galatasaray’da ocak harekatı! Gündem yine Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat

Yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da gençlik operasyonu devre arasında devam edecek. Sarı-kırmızılı kulüp sezon başında sonuç alamadığı Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat transferlerini bitirmeye çalışacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da ocak harekatı! Gündem yine Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat

İşte Aslan'ın Ocak ayındaki planlaması... Orta sahada Berkan ve Cicaldau'yu vazgeçilmez olarak gören Fatih Terim, bu iki ismi Gedson'un tamamlayacağını düşünüyor. Yazın 15 milyon euro'da direten Benfica 10 milyon euro'ya inmesi için zorlanacak.

Galatasaray’da ocak harekatı! Gündem yine Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat

Ayrıca kiralama formülleri devreye sokulacak. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın paylaşımlarını beğenmeye devam eden Portekizli yıldızın, sarı-kırmızılı formayı giymek istemesi büyük avantaj olarak görülüyor.

Galatasaray’da ocak harekatı! Gündem yine Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat

Teknik Direktör Fatih Terim, Muslera'yı her ne olursa olsun ligde her maçta oynattı. İrfan Can Eğribayat'ın olası transferinde milli takıma da giden Muslera yorucu maç maratonunda dinlenme fırsatı bulacak.

Galatasaray’da ocak harekatı! Gündem yine Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat

Göztepe'nin Ocak ayında 23 yaşındaki genç kaleciyi makul bir rakama vermeye hazır olduğu öğrenilirken, iki kulüp arasında görüşmeler kısa süre içinde yeniden başlayacak.

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