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Galatasaray'da Luyindama kararı! O ihtimal sonrası harekete geçildi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 14 puanla 8. sırada yer alan Galatasaray'da Marcao'nun eksikliğinde yaptığı hatalar nedeniyle teknik ekibi kızdıran Luyindama konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip 8 milyon euro yatırım yaptığı defans oyuncusunun sezon sonunda bedava gitme ihtimaline karşı sözleşme uzatma kararı aldı. İşte detaylar...

07.10.2021 12:01 - Son Güncelleme: 07.10.2021 12:01
Galatasaray’da Luyindama kararı! O ihtimal sonrası harekete geçildi

Galatasaray'da toplam 8 milyon euro ödenerek takıma kazandırılan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cristian Luyindama'nın durumu kulübü sıkıntıya soktu.

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Galatasaray’da Luyindama kararı! O ihtimal sonrası harekete geçildi

Hürriyet'te yer alan habere göre Marcao'nun aldığı ceza ve beklenen tekliflerin de gelmemesi üzerine sarı-kırmızılı kulüpte kalan Demokratik Kongolu futbolcu için hatlar karıştı.

Galatasaray’da Luyindama kararı! O ihtimal sonrası harekete geçildi

Marcao'nun yokluğunda eline geçen fırsatı kullanamayan Luyindama hataları ile tepki çekerken, takımda 4. stoper konumana düştü. Formasını Alpaslan'a kaptıran 27 yaşındaki futbolcu için ocak ayında teklif gelirse değerlendirilecek.

Galatasaray’da Luyindama kararı! O ihtimal sonrası harekete geçildi

Beklenen teklif gelmezse duruma teknik direktör Fatih Terim ile yönetim karar verecek. Nedeni ise sezon başında Antwerp kulübünün 2 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen sarı-kırmızılılar 4 milyon euro'luk bonservis bedeli talep etmişti.

Galatasaray’da Luyindama kararı! O ihtimal sonrası harekete geçildi

Bu sezon birçok karşılaşmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Göztepe karşısında da yenilen golde büyük hatası bulunan Cristian Luyindama performansı ile sınıfta kalsa da sarı-kırmızılılar ciddi yatırım yaptığı oyuncuyu hiç para kazanamadan kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya...

Galatasaray’da Luyindama kararı! O ihtimal sonrası harekete geçildi

2018-19'un devre arasında 3 milyon euro'ya kiralananan sezon sonu 5 milyon euro'ya bonservisi alınan Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Ocakta teklif gelirse oyuncuya izin verilip satışından gelir elde edilecek. Teklif gelmezse Luyindama sezon sonunda hiç para kazandırmadan istediği kulübe gidecek. İşte bu noktada performansı ile sınıfta kalsa da Luyindama'nın bedelsiz ayrılığına engel olmak adına sözleşme uzatılması gündeme alınacak. Bu konuda karar ocakta gelişmelere göre verilecek.

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