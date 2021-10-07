Galatasaray'da Luyindama kararı! O ihtimal sonrası harekete geçildi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 14 puanla 8. sırada yer alan Galatasaray'da Marcao'nun eksikliğinde yaptığı hatalar nedeniyle teknik ekibi kızdıran Luyindama konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip 8 milyon euro yatırım yaptığı defans oyuncusunun sezon sonunda bedava gitme ihtimaline karşı sözleşme uzatma kararı aldı. İşte detaylar...
07.10.2021 12:01
- Son Güncelleme: 07.10.2021 12:01
Galatasaray'da toplam 8 milyon euro ödenerek takıma kazandırılan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cristian Luyindama'nın durumu kulübü sıkıntıya soktu.
2018-19'un devre arasında 3 milyon euro'ya kiralananan sezon sonu 5 milyon euro'ya bonservisi alınan Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Ocakta teklif gelirse oyuncuya izin verilip satışından gelir elde edilecek. Teklif gelmezse Luyindama sezon sonunda hiç para kazandırmadan istediği kulübe gidecek. İşte bu noktada performansı ile sınıfta kalsa da Luyindama'nın bedelsiz ayrılığına engel olmak adına sözleşme uzatılması gündeme alınacak. Bu konuda karar ocakta gelişmelere göre verilecek.