Galatasaray’da Luyindama kararı! O ihtimal sonrası harekete geçildi

2018-19'un devre arasında 3 milyon euro'ya kiralananan sezon sonu 5 milyon euro'ya bonservisi alınan Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Ocakta teklif gelirse oyuncuya izin verilip satışından gelir elde edilecek. Teklif gelmezse Luyindama sezon sonunda hiç para kazandırmadan istediği kulübe gidecek. İşte bu noktada performansı ile sınıfta kalsa da Luyindama'nın bedelsiz ayrılığına engel olmak adına sözleşme uzatılması gündeme alınacak. Bu konuda karar ocakta gelişmelere göre verilecek.