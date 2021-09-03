Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! İşte sıradaki isimler
Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe, transfer bombalarını da bir bir patlattı. Son olarak Max Meyer ve Berisha'yı kadroya katan sarı-lacivertli ekip birçok isimle de yolları ayırdı. Samatta, Lemos, Perotti, Dirar gibi isimlerle vedalaşan sarı-lacivertlilerde ayrılık rüzgarı sürüyor. İşte detaylar...
03.09.2021 09:37
- Son Güncelleme: 03.09.2021 09:37
STEVEN CAULKER
Alanyaspor'dan kadroya katılan 29 yaşındaki savunmacı, Pereira'nın planları arasında bulunmuyor. Fenerbahçe Caulker için Kayserispor ile pazarlıklarını sürdürüyor.
CANER ERKİN
Pereira'nın gelişinin ardından kadro dışı kalan isimler kervanına katılan Caner Erkin'in ayrılığı an meselesi. Çaykur Rizespor ve Karagümrük'ten teklif alan tecrübeli oyuncu ile fesih konusunda son görüşmeler yapılıyor.