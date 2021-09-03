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Haberler Spor Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! İşte sıradaki isimler

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor! İşte sıradaki isimler

Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe, transfer bombalarını da bir bir patlattı. Son olarak Max Meyer ve Berisha'yı kadroya katan sarı-lacivertli ekip birçok isimle de yolları ayırdı. Samatta, Lemos, Perotti, Dirar gibi isimlerle vedalaşan sarı-lacivertlilerde ayrılık rüzgarı sürüyor. İşte detaylar...

03.09.2021 09:37 - Son Güncelleme: 03.09.2021 09:37
Fenerbahçe’de yaprak dökümü sürüyor! İşte sıradaki isimler

Kadrosuna kattığı isimlerle mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.

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Fenerbahçe’de yaprak dökümü sürüyor! İşte sıradaki isimler

Transferde perdenin kapanmasına sayılı günler kala temaslarını sıklaştıran Sarı-Lacivertli kurmaylar, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra gönderilmesi planlanan isimler için de görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü sürüyor! İşte sıradaki isimler

Ayrılıkların tam gaz sürdüğü Sarı Kanarya'da, Samatta ve Lemos'u Belçika'ya kiralanırken, Diego Perotti'nin sözleşmesini feshedildi, bir başka istenmeyen isim Nabil Dirar ise Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü sürüyor! İşte sıradaki isimler

Birçok isimle vedalaşan Fenerbahçe, bazı oyuncularla görüşmeler halen sürüyor. İşte o isimler...

Fenerbahçe’de yaprak dökümü sürüyor! İşte sıradaki isimler

STEVEN CAULKER
Alanyaspor'dan kadroya katılan 29 yaşındaki savunmacı, Pereira'nın planları arasında bulunmuyor. Fenerbahçe Caulker için Kayserispor ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü sürüyor! İşte sıradaki isimler

CANER ERKİN
Pereira'nın gelişinin ardından kadro dışı kalan isimler kervanına katılan Caner Erkin'in ayrılığı an meselesi. Çaykur Rizespor ve Karagümrük'ten teklif alan tecrübeli oyuncu ile fesih konusunda son görüşmeler yapılıyor.

Fenerbahçe’de yaprak dökümü sürüyor! İşte sıradaki isimler

MATHIAS ZANKA
Sarı-Lacivertliler'de ayrılması beklenen isimlerden bir diğeri de Mathias Zanka. Gözden çıkarılan isimler arasında yer alan Danimarkalı stoperin ayrılığını Başkan Ali Koç duyurmuştu.

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