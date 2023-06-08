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Haberler Spor Galatasaray haberleri | İşte Dursun Özbek'in işaret ettiği 2 transfer!

Galatasaray haberleri | İşte Dursun Özbek'in işaret ettiği 2 transfer!

Şampiyon Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarını çok hızlı bir şekilde sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıkan ve listesine birbirinden önemli isimleri alan sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, A Spor yayınında 2 transferin bitme noktasında olduğunu belirtmişti. İşte o isimler...

08.06.2023 13:47 - Son Güncelleme: 08.06.2023 13:47
Galatasaray haberleri | İşte Dursun Özbek’in işaret ettiği 2 transfer!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla devirdi ve şampiyonluğunu taçlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray haberleri | İşte Dursun Özbek’in işaret ettiği 2 transfer!

Bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri de mağlup ederek çifte mutluluk yaşadı.

Galatasaray haberleri | İşte Dursun Özbek’in işaret ettiği 2 transfer!

Kanarya'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Cimbom, 8 sezondur sahasında ezeli rakibini yenemiyordu.

Galatasaray haberleri | İşte Dursun Özbek’in işaret ettiği 2 transfer!

Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin golleriyle yine aynı tarife uygulanırken, bu seriye de son verildi.

Galatasaray haberleri | İşte Dursun Özbek’in işaret ettiği 2 transfer!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Cimbom, transfer harekatına şimdiden başladı.

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