Galatasaray haberleri | İşte Dursun Özbek'in işaret ettiği 2 transfer!
Şampiyon Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarını çok hızlı bir şekilde sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıkan ve listesine birbirinden önemli isimleri alan sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, A Spor yayınında 2 transferin bitme noktasında olduğunu belirtmişti. İşte o isimler...
08.06.2023 13:47 - Son Güncelleme: 08.06.2023 13:47
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla devirdi ve şampiyonluğunu taçlandırdı.
Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin golleriyle yine aynı tarife uygulanırken, bu seriye de son verildi.