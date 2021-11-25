Galatasaray son 16 peşinde! İşte Fatih Terim’in Marsilya maçı 11’i...

Sosyal medyada, "Galibiyete inanmayan otobüse binmesin" denilerek kampanya başlatıldı ve hemen karşılık da buldu. Bugün de Nef Stadı en coşkulu günlerinden birisini yaşayacak. İlk maçta Fransızların küstah tavırlarına inat 'taraftar nasıl olunur' dersi verilecek.