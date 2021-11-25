Galatasaray son 16 peşinde! İşte Fatih Terim'in Marsilya maçı 11'i...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe yenilgisiyle sarsılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı ağırlıyor. En kötü ihtimalle berabere kalarak gruptan çıkmayı garantilemek isteyen sarı-kırmızılı ekip yara sarmanın peşinde. Fransa'daki maçta yaşanan olayları hatırlatarak futbolcularını uyaran Fatih Terim, sürpriz istemediği konusunda futbolcularını bilgilendirdi. Zorlu karşılaşma öncesinde kafasındaki 11'i de belirleyen Terim'in forvette Mostafa Mohamed'e şans vereceği öğrenildi. İşte Galatasaray - Marsilya maçının muhtemel 11'leri...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında bugün Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek.
Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı olarak yayımlanacak. E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor.
TUR İÇİN BİR PUAN YETİYOR
Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Sarı-kırmızılılar hafta sonunda Fenerbahçe galibiyetiyle sarsılsa da taraftarların bu zorlu maçta takımını yalnız bırakmaya niyeti yok.