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Haberler Spor Galatasaray son 16 peşinde! İşte Fatih Terim'in Marsilya maçı 11'i...

Galatasaray son 16 peşinde! İşte Fatih Terim'in Marsilya maçı 11'i...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe yenilgisiyle sarsılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı ağırlıyor. En kötü ihtimalle berabere kalarak gruptan çıkmayı garantilemek isteyen sarı-kırmızılı ekip yara sarmanın peşinde. Fransa'daki maçta yaşanan olayları hatırlatarak futbolcularını uyaran Fatih Terim, sürpriz istemediği konusunda futbolcularını bilgilendirdi. Zorlu karşılaşma öncesinde kafasındaki 11'i de belirleyen Terim'in forvette Mostafa Mohamed'e şans vereceği öğrenildi. İşte Galatasaray - Marsilya maçının muhtemel 11'leri...

25.11.2021 16:12 - Son Güncelleme: 25.11.2021 16:12
Galatasaray son 16 peşinde! İşte Fatih Terim’in Marsilya maçı 11’i...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında bugün Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek.

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Galatasaray son 16 peşinde! İşte Fatih Terim’in Marsilya maçı 11’i...

Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı olarak yayımlanacak. E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor.

Galatasaray son 16 peşinde! İşte Fatih Terim’in Marsilya maçı 11’i...

TUR İÇİN BİR PUAN YETİYOR
Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Sarı-kırmızılılar hafta sonunda Fenerbahçe galibiyetiyle sarsılsa da taraftarların bu zorlu maçta takımını yalnız bırakmaya niyeti yok.

Galatasaray son 16 peşinde! İşte Fatih Terim’in Marsilya maçı 11’i...

Sosyal medyada, "Galibiyete inanmayan otobüse binmesin" denilerek kampanya başlatıldı ve hemen karşılık da buldu. Bugün de Nef Stadı en coşkulu günlerinden birisini yaşayacak. İlk maçta Fransızların küstah tavırlarına inat 'taraftar nasıl olunur' dersi verilecek.

Galatasaray son 16 peşinde! İşte Fatih Terim’in Marsilya maçı 11’i...

KOZLAR ELİNDE
E Grubu'nda çıktığı 4 maçta topladığı 8 puanla zirvede oturan Galatasaray, Marsilya karşısında liderliği garantileyebilir. Sarı-kırmızılı takım Marsilya'yı yener ve Lazio deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya puan kaybederse, Galatasaray grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

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