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Pınar Gültekin'in ölümüne spor camiası sessiz kalmadı: Hiç mi elin titremedi? Yüreğin hiç mi cız etmedi?

Muğla'da bir süredir kayıp olarak aranan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni, Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bulundu. Cemal Metin Avcı isimli şahıs Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf etti. Spor kulüpleri, taraftar grupları ve sporcular, katledilen Pınar Gültekin için sessiz kalmadılar ve tepkilerini gösterdiler.

21.07.2020 17:08 - Son Güncelleme: 21.07.2020 17:08
Pınar Gültekin'in ölümüne spor camiası sessiz kalmadı: Hiç mi elin titremedi? Yüreğin hiç mi cız etmedi?

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

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Pınar Gültekin'in ölümüne spor camiası sessiz kalmadı: Hiç mi elin titremedi? Yüreğin hiç mi cız etmedi?

Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Bölgede yapılan aramada, Gültekin'in, varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

Pınar Gültekin'in ölümüne spor camiası sessiz kalmadı: Hiç mi elin titremedi? Yüreğin hiç mi cız etmedi?

Spor camiası, Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ve kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pınar Gültekin göğsümüze düşen son ateş olsun. Kadına, çocuğa, hayvana, bütün canlılara karşı şiddetin her türlüsünü lanetliyorum. Bütün aileleri sağduyulu bireyler, sağlıklı zihinler yetiştirme konusunda daha hassas olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin'in ölümüne spor camiası sessiz kalmadı: Hiç mi elin titremedi? Yüreğin hiç mi cız etmedi?

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Twitter'daki paylaşımında, "Söyleyecek ne bir kelime ne de kalbimizin dayanacağı bir acı kaldı. Güzel kızım Pınar'ın gülüşünü, hayallerini, umutlarını söndürüp, sevdiklerinden koparanlar umuyorum ki en ağır şekilde cezalandırılır." ifadelerine yer verdi.

Pınar Gültekin'in ölümüne spor camiası sessiz kalmadı: Hiç mi elin titremedi? Yüreğin hiç mi cız etmedi?

Kulüplerden tepki

Beşiktaş Kulübünün paylaştığı mesajda, "Bir kadının daha gülüşü soldu. Pınar'ı da kaybettik. Yeter artık." denildi.

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