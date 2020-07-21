Pınar Gültekin'in ölümüne spor camiası sessiz kalmadı: Hiç mi elin titremedi? Yüreğin hiç mi cız etmedi?

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Twitter'daki paylaşımında, "Söyleyecek ne bir kelime ne de kalbimizin dayanacağı bir acı kaldı. Güzel kızım Pınar'ın gülüşünü, hayallerini, umutlarını söndürüp, sevdiklerinden koparanlar umuyorum ki en ağır şekilde cezalandırılır." ifadelerine yer verdi.