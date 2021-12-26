Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak maçta sarı-lacivertli ekibin başında yine Zeki Murat Göle yer alacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Fenerbahçe kazanarak şampiyonluk için umut kazanmak isterken, Yeni Malatyaspor ise küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Karşılaşma öncesi her iki takımın da kadroları belli oldu. İşte Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri...
Spor Toto Süper Lig'de istediği grafiği bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler kazanıp hem 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek hem de ikinci devrede farkı kapatmaya çalışacağı şampiyonluk yarışı için umut tazelemek istiyor.
MALATYA ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da da hedef kötü gidişe son vermek. İki takımın geçtiğimiz sezon Ülker Stadı'nda yaptığı karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-0 kazanmıştı. İkinci devrede Malatya'da oynanan mücadele ise 1-1 berabere sona erdi. Son antrenmanını dün akşam yapan Fenerbahçe taktik prova sonrası tesislerde maç saatini beklemeye başladı.
3 İSİM SINIRDA
Filip Novak, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 3'er sarı kartla ceza sınırında. Bu isimler bu akşam da sarı kart görmeleri halinde 20'inci haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.
9. BULUŞMA
İki takım ligde 8 kez karşı karşıya geldi. 4 maçı Fenerbahçe, 2'sini ise Yeni Malatyaspor kazandı, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarılacivertliler 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-siyahlı ekip ise 10 gol kaydetti.