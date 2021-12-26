Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’leri...

5 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli ekipte bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha bu akşamki maçta görev yapamayacak. Öte yandan Luiz Gustavo ve Serdar Aziz de kadroda yer almıyor.