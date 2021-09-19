Pereira sürpriz istemiyor! İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Sezona Vitor Pereira yönetiminde fırtına gibi giren ve çıktığı 7 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde 4'te 0 ile lige başlayan Başakşehir'e konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Kötü gidişe dur demek isteyen Aykut Kocaman ile zirveyi bırakmak istemeyen Vitor Pereira'nın 11'leri şekillendi. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
19.09.2021 11:51
- Son Güncelleme: 19.09.2021 11:51
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Bu sezon oynadığı 7 resmi maçta yenilgi görmeyen (5G/2B) Kanarya, ligde ilk 4 haftada 10 puan toplarken sadece 1 gol yedi.
MORALLER YÜKSEK
Hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe'de moraller zirvede... İdmanda oyuncular son derece hırslı göründü. Takım, idman sonrası kampa çekilip maç saatini beklemeye başladı.