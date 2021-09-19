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Haberler Spor Pereira sürpriz istemiyor! İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Pereira sürpriz istemiyor! İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Sezona Vitor Pereira yönetiminde fırtına gibi giren ve çıktığı 7 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde 4'te 0 ile lige başlayan Başakşehir'e konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Kötü gidişe dur demek isteyen Aykut Kocaman ile zirveyi bırakmak istemeyen Vitor Pereira'nın 11'leri şekillendi. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

19.09.2021 11:51 - Son Güncelleme: 19.09.2021 11:51
Pereira sürpriz istemiyor! İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Bu sezon oynadığı 7 resmi maçta yenilgi görmeyen (5G/2B) Kanarya, ligde ilk 4 haftada 10 puan toplarken sadece 1 gol yedi.

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Pereira sürpriz istemiyor! İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Almanya'da 1-1 berabere kalarak gruba iyi başlayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

Pereira sürpriz istemiyor! İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

MORALLER YÜKSEK
Hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe'de moraller zirvede... İdmanda oyuncular son derece hırslı göründü. Takım, idman sonrası kampa çekilip maç saatini beklemeye başladı.

Pereira sürpriz istemiyor! İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

EKSİKLER YİNE FAZLA
Kanarya'da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın bu akşam da kadroda yer alması beklenmiyor. 5 oyuncunun tedavisine tesislerde devam ediliyor.

İŞTE BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Pereira sürpriz istemiyor! İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

BAŞAKŞEHİR
Volkan, Ömer, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga, Visca, Mahmut, Berkay, Deniz, Okaka

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