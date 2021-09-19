Pereira sürpriz istemiyor! İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Bu sezon oynadığı 7 resmi maçta yenilgi görmeyen (5G/2B) Kanarya, ligde ilk 4 haftada 10 puan toplarken sadece 1 gol yedi.