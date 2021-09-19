Galatasaray mı Alanyaspor mu? Sakat veya cezalı futbolcu var mı? Yeni transfer Gustavo Assunçao oynayacak mı?
Süper Lig'de 5. haftanın heyecanı tam gaz sürüyor. Hafta içi Avrupa'da Lazio zaferini yaşayan Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın, efsane yıldızı Bülent Korkmaz'a karşı vereceği kritik mücadeleyi Onur Özkan ve Onur Koçhan mercek altına aldı. İki takımın maç öncesi son durumu nasıl? Hangi 11'le sahaya çıkacaklar? Sakat veya cezalı futbolcu var mı? Hepsi haberimizde…
Avrupa Ligi'nde Lazio karşısında kazanan Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesi son derece moralli. "Kazanan takım bozulmaz" felsefesini benimseyen teknik direktör Fatih Terim'in mecburi Marcao-Luyindama değişikliğinin dışında Lazio 11'ini aynen sahaya sürmesi bekleniyor.
Cezalı Marcao dışında sakatlığı süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz bugün forma giyemeyecek. Yeni transfer Gustavo Assunçao'nun ise ilk kez maç kadrosuna alınması bekleniyor.
BİR GÖRÜŞ: Lazio önünde kazanılan maç, Galatasaray açısından bir galibiyetten fazlası oldu. 1-0'lık zafer, genç kadro üzerinde çok önemli bir moral ve özgüven artısı sağladı.
Bugün sahada çok coşkulu bir Galatasaray bekliyorum. Lazio maçında gördük ki, Fatih Terim'in hedeflediği oyuna doğru ciddi adımlar atılıyor.