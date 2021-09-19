Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri...

Lazio'yu yenerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Sarıkırmızılı ekip, 5. Haftada bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray, ligdeki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti. Kasımpaşa ve Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.