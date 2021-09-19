Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...
UEFA Avrupa Ligi gruplarında Lazio'yu devirerek moral depolayan Galatasaray, bugün evinde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte Boey'in sakatlığı sürerken, Marcao da cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde kazanarak zirve ile puan farkının açılmasını istemeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kafasındaki 11'i belirledi. İşte Galatasaray - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...
Lazio'yu yenerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Sarıkırmızılı ekip, 5. Haftada bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray, ligdeki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti. Kasımpaşa ve Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.
BİR DEĞİŞİKLİK YAPACAK
Teknik direktör Fatih Terim, Lazio galibiyetini bir kenara bırakmaları gerektiğini ifade ederken Galatasaray'da tek hedef Aytemiz Alanyaspor'dan 3 puan alarak ligdeki iki haftalık galibiyet özlemine son vermek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki çıkışını Türkiye'ye taşımak... Oyuncularından zorlu maça konsantre olmalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, Aytemiz Alanyaspor karşısında kazanan kadroyu bir değişiklikle sahaya sürecek. Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Marcao, bugün ligde forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcunun yerine Luyindama bugün defanstaki yerini alacak.
BİTİGEN YÖNETECEK
Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki mücadelede Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.
11. RANDEVU
Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi.
4 EKSİK VAR
Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, bugün maçta sahadaki yerini alamayacak.