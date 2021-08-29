Pereira sürpriz istemiyor! İşte Altay - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe, bir başka 6 puanı ekip olan İzmir temsilcisi Altay'a konuk oluyor. Her iki takım da galibiyet serisine devam etmek isterken, sarı-lacivertli ekipte Pelkas, Serdar Dursun'un sakatlıkları sürerken; Serdar Aziz'in durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Altay teknik direktörü Mustafa Denizli ve Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira'nın maçla ilgili taktikleri belirlediği ve kafalarındaki 11'lerin netleştiği öğrenildi. İşte Altay - Fenerbahçe maçı 11'leri...
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan Altay'a konuk olacak sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Pelkas ve Serdar Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.
Son idmanda takımdan ayrı çalışan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak. Ev sahibi Altay'da ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
83. RANDEVU
Sarı-lacivertliler Süper Lig tarihinde Altay ile bugün 83. kez rakip olacak. Ligde 18 yıl sonra karşılaşacağı Altay'a karşı 48 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 9 yenilgi, 25 de beraberlik aldı. Kanarya, 135 kez ağları sarsarken, kalesinde 65 gol gördü.
DENİZLİ'NİN 19. SINAVI
Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, eski takımına karşı 19. kez rakip olacak. 71 yaşındaki hoca G.Saray, Kocaeli, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında sarı-lacivertlilere karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.
İŞTE ALTAY - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ