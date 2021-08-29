Pereira sürpriz istemiyor! İşte Altay - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Sezona müthiş bir başlangıç yapan Altay'a konuk olacak sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Pelkas ve Serdar Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.



Son idmanda takımdan ayrı çalışan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak. Ev sahibi Altay'da ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.