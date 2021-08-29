Fatih Terim'den farklı kadro! İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de yeni sezonda çıktığı ilk 2 karşılaşmayı da kazanarak lige 6 puanla başlayan Galatasaray, Kasımpaşa'yı da devirerek milli araya 3'te 3 ile girmeyi planlıyor. Yeni transferleriyle bambaşka bir kimliğe bürünen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in Morutan ve Barış Alper Yılmaz ile ilgili kararını verdiği öğrenildi. İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Haziran ayında topbaşı yapan ve 3 hazırlık maçıyla yeni sezona giren Galatasaray, üst üste yaptığı karşılaşmaların sonuna geldi. 21 Temmuz'dan bugüne 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere 8 maça çıkan Cimbom, milli ara öncesi son sınavını Kasımpaşa'ya karşı veriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran sarı-kırmızılılarda moraller yüksek. Lige kayıpsız başlayan Galatasaray, Kasımpaşa'yı da mağlup edip milli araya sıkıntısız girmeyi hedefliyor. Ancak ilk iki maçından 4 puan çıkaran ve mağlubiyet görmeyen Kasımpaşa'yı devirmek hiç kolay olmayacak gibi gözüküyor. ASLAN'da zorlu randevu öncesi 3 eksik bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı Marcao, sakatlığı bulunan Arda Turan ve lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan yok. Cimbom'un son transferi Olimpiu Morutan'ın ise lisansı çıktı ve görev verilirse forma giyebilecek. Sarı-kırmızılılar ligde geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 2 haftasında oynadığı müsabakaları kazanarak 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, ayrıca ligdeki son 11 maçında rakiplerine mağlup olmadı.
AYDINUS YÖNETECEK
Kasımpaşa-G.Saray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Tecrübeli hakem daha önce sarı-kırmızılıların 48 maçını yönetti. Aslan bunların 24'ünü kazandı, 15'ini kaybetti ve 9 beraberlik yaşadı. Kasımpaşa ise 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi aldı.
İŞTE KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ