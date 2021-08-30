Diagne’ye gelenler Mostafa Mohamed’e gelse... Kasımpaşa - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken yorum

Özellikle gol krallığı tacını takmış Diagne'ye kaçırdığı goller hiç yakışmadı. Diagne o golleri atsaydı maç çoktan bitecekti. İlk 11 şansını yakalayan Alper'in bırakın hızlı oynamasını koşacak hali bile yoktu. Aanholt ile Boey'in yorgunlukları vardı. Kasımpaşa'nın ilk golünde Jörgensen'i takip etmemesi büyük hataydı. Umut Bozok'un golünde ise hatanın tümünü Taylan'a yüklemek asıl hata olur Muslera'nın baskı altındayken Taylan'a topu atması yanlıştı. Sezona formsuz başlayan Muslera'nın bu pasları atmaması için uyarılması gerekiyor. Ayrıca Berkan tek başına orta alanı kontrol edemedi. Taylan'da da fiziksel olarak ciddi bir düşüş var. Galatasaray yönetimi orta alanı oyunun iki yönünü de oynayan bir oyuncuyla güçlendirmeli...