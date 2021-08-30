Diagne'ye gelenler Mostafa Mohamed'e gelse... Kasımpaşa - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken yorum
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip Cicaldau ve Kerem'in golleriyle öne geçse de Kasımpaşa'nın gollerine engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Diagne ise kaçırdığı gollerle taraftara adeta saç baş yoldurttu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte o yazılar...
LEVENT TÜZEMEN - SABIR TESPİHİ
Galatasaray'ı izlerken her türlü sonuca hazır olacaksın. Kaçırılan pozisyonlara da yapılan hatalara karşı da sabır tespihini elinden bırakmayacaksın! 3 gün önce Randers'e karşı çok koşan bir Galatasaray izledik. İki topu direkten dönen Diagne'nin çalışkanlığını övdük. Barış Alper'in hızından ve çabukluğundan müthiş keyif aldık. Kasımpaşa maçında Alper de Diagne de sefilleri oynadı.
Özellikle gol krallığı tacını takmış Diagne'ye kaçırdığı goller hiç yakışmadı. Diagne o golleri atsaydı maç çoktan bitecekti. İlk 11 şansını yakalayan Alper'in bırakın hızlı oynamasını koşacak hali bile yoktu. Aanholt ile Boey'in yorgunlukları vardı. Kasımpaşa'nın ilk golünde Jörgensen'i takip etmemesi büyük hataydı. Umut Bozok'un golünde ise hatanın tümünü Taylan'a yüklemek asıl hata olur Muslera'nın baskı altındayken Taylan'a topu atması yanlıştı. Sezona formsuz başlayan Muslera'nın bu pasları atmaması için uyarılması gerekiyor. Ayrıca Berkan tek başına orta alanı kontrol edemedi. Taylan'da da fiziksel olarak ciddi bir düşüş var. Galatasaray yönetimi orta alanı oyunun iki yönünü de oynayan bir oyuncuyla güçlendirmeli...
İlk yarıda hücuma çabuk çıkan, tempoyu yükselten, ayağa pas yapan ve bol pozisyon üreten bir Galatasaray izledik. Cicaldau ile Kerem'in attığı 2 gol hazırlanış ve takipçilik olarak güzeldi. Morutan, Cicaldau'ya attırdığı gol öncesi ceza alanı içinde çalım resitali sundu. Kerem'in attığı gol öncesi yine Morutan'ın takipçiliği ve topu kapması akıl doluydu. Bu iki Rumen'i güçlendiklerinde izlemek ilginç olacak. Cicaldau çıktıktan sonra Galatasaray'ın pas ritmi arıza yaptı.
SERKAN KORKMAZ - GEDSON ÖNEMLİ
Barış Alper, Nelsson, Cicaldau ve Morutan'ı aynı anda sahaya sürmek cesaret işiydi. Taylan ve Feghouli'nin yedek oluşlarıysa çok dikkat çekiciydi. Hele hele; Terim'in milli maç arasına girerken son iki resmi maçın (belki de) en iyisi Taylan'ı yedek bırakması açıkçası; şaşırtıcıydı. Taylan'ın yokluğunda Berkan ağır bir yükün altına girmiş, henüz resmen ideal 11'in santrforluğuna atanmamış Diagne, yalnız bırakılmış gibiydiler. İlk 20 dakika sarı kırmızılılar için bomboş geçti. 6 Avrupa, 2 lig maçının ardından "yine yeni yeniden" kurulan bir takım için bu durum "normal" karşılanabilirdi kuşkusuz.
20. dakikada Cicaldau rakip kaleci Ertuğrul'un ayakla engellediği bir gol pozisyonuyla taraftarını heyecanlandırdı. Hemen sonrasında Diagne'nin savunma arkasında buluştuğu topu ayağına dolayışı, 5 dakika sonra da Kerem'in "al da at" pasına dokunamayışı tek kelimeyle düşündürücüydü. Böylesi iki fırsat yedek kulübesindeki Mohamed'e gelse en formsuz haliyle dahi birini gol yapardı bence. Orta sahadan rakip ceza sahası içini hatta rakip kaleyi sıra dışı şekilde zorlamasıyla dikkat çeken Cicaldau, takımını öne geçiren golü ilk maçına çıkan Morutan'ın pasıyla bulurken alkışı hak ediyordu.
Beş dakika sonra kendi kaptığı topta etkili bir şut çıkaran Morutan, Kerem'in attığı ikinci golde de başroldeydi. İlk yarının sonunda Nelsson ve 65. dakikada Taylan iki vahim hatayla Kasımpaşa'ya iki gol hediye edince maç komaya girdi. Terim'in Gedson'u ısrarla isteme sebebini artık daha iyi anlıyorum. Keza; eldeki oyuncularla zorlu maratonu önde bitirtecek bir orta saha kimyası bulmak pek kolay olmayacak gibi duruyor.