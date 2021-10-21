Pereira siftah peşinde! İşte Fenerbahçe - Antwerp maçının muhtemel 11'leri...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLER | Süper Lig'de Trabzonspor mağlubiyetiyle yara alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. grup maçında Antwerp'i konuk ediyor. Vitor Pereira gruptaki ilk 3 puanını alarak siftah yapmak isterken, sarı-lacivertliler de gruptaki iddiasını devam ettirmenin peşinde. Kritik maç öncesi sakatları iyileşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira kafasındaki 11'i belirledi. İşte Fenerbahçe - Antwerp maçının muhtemel 11'leri...
21.10.2021 09:37
- Son Güncelleme: 21.10.2021 09:37
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
FENER'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Antwerp'e karşı forma giyemeyece. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da görev alamayacak.