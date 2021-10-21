Pereira siftah peşinde! İşte Fenerbahçe - Antwerp maçının muhtemel 11’leri...

Gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 yenilmişti. Kanarya, Antwerp'i mağlup ederek hem ilk galibiyetini almayı hem de Trabzonspor maçı sonrası bozulan moralleri düzeltmeyi hedefliyor.