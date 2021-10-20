Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi o isimlere uyarı
Süper Lig'de 9 hafta sonunda 17 puanla zirveyi takibini sürdüren, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunda lider bulunan Galatasaray, üst üste çok kritik 2 maça çıkacak. Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren Fatih Terim'den bazı isimlere uyarı geldi. İşte detaylar...
20.10.2021 13:31
- Son Güncelleme: 20.10.2021 13:33
Galatasaray ligde oynadığı son üç maçından da galibiyetle ayrılıp tekrar yükselişe geçti. Ancak Rize maçında son dakika golüyle gelen üç puan ve Konya karşılaşmasının ikinci yarısındaki düşüş Fatih Terim'i harekete geçirdi.