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Haberler Spor Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi o isimlere uyarı

Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi o isimlere uyarı

Süper Lig'de 9 hafta sonunda 17 puanla zirveyi takibini sürdüren, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunda lider bulunan Galatasaray, üst üste çok kritik 2 maça çıkacak. Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren Fatih Terim'den bazı isimlere uyarı geldi. İşte detaylar...

20.10.2021 13:31 - Son Güncelleme: 20.10.2021 13:33
Galatasaray haberleri | Fatih Terim’den Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi o isimlere uyarı

Galatasaray ligde oynadığı son üç maçından da galibiyetle ayrılıp tekrar yükselişe geçti. Ancak Rize maçında son dakika golüyle gelen üç puan ve Konya karşılaşmasının ikinci yarısındaki düşüş Fatih Terim'i harekete geçirdi.

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Galatasaray haberleri | Fatih Terim’den Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi o isimlere uyarı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli teknik adam eksiği belirledi. Yakalanan net fırsatların gole oranını az bulan Terim, bu konuda oyuncularını uyardı.

Galatasaray haberleri | Fatih Terim’den Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi o isimlere uyarı

Konya karşısında ilk yarıda kaleyi bulan beş şuttan sadece birinin golle sonuçlandığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam bu konuyu oyuncularıyla paylaştı.

Galatasaray haberleri | Fatih Terim’den Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi o isimlere uyarı

FIRSATI TEPMEYİN!
Çok daha erken koparabilecekleri bir mücadelede, farkı açamadıkları için baskı yediklerini belirten Fatih Hoca "Önümüzde Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş'a karşı çok zor iki 90 dakika var. Bizim için çok kritik maçlar. Her zaman bu kadar fırsat da bulamayız.

Galatasaray haberleri | Fatih Terim’den Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi o isimlere uyarı

Pozisyonu gole çevirme oranımızı yükseltmemiz şart. Daha soğukkanlı olup baskılı başlangıcımız da farkı açarsak oyun da istediğimiz gibi şekillenir.

Galatasaray haberleri | Fatih Terim’den Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçları öncesi o isimlere uyarı

Bu konuda çok çalışmalısınız" diyerek forvet oyuncularına ciddi ikazlarda bulundu.

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