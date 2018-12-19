Hıncal Uluç Ali Koç'u yerden yere vurdu
Usta yazar Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin aldığı Ersun Yanal kararını eleştirerek Ali Koç'u yerden yere vurdu. Sert sözlerle Koç'u eleştiren Uluç, "kulübü ve kendini sosyal medya holiganlarına teslim ettin" dedi.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı. Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında "Ersun Yanal gündemimizde yok. Yarın da olmayacak" dedikten sonra tecrübeli teknik adamla anlaşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
Bak Ali Koç kardeşim!.
"Yeni Fenerbahçe" diye ortaya çıktığında seni en çok destekleyen kişiydim.
Comolli'den başlayarak yaptıklarının doğru olduğunu yazdım ve söyledim..
"Yeni Fenerbahçe, sihirbaz sopası dokunuşu ile olmaz. Sabır lazım" dedim..
Comolli, Arsen Wenger'i bulan ve ısrarla, inatla Arsenal'e getiren ve tutan adamdı. Gerisini dünya biliyor.