Galatasaray'a EURO 2020 engeli! Cimbomun radarındaki Jens Stryger Larsen'in borservisi iki katına çıktı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son maçta Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın radarında olan Jens Stryger Larsen hakkındaki bir son dakika gelişmesi yönetimi kara kara düşündürüyor. Euro 2020'de Danimarka Milli Takımı ile finalin kapısından dönen Larsen'in turnuvadaki başarılı performansı sonrası Udinese'nin 30 yaşındaki sağ bek için bonservis talebini 8 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...
09.07.2021 10:59
- Son Güncelleme: 09.07.2021 10:59