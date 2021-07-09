Galatasaray'a EURO 2020 engeli! Cimbomun radarındaki Jens Stryger Larsen'in borservisi iki katına çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağ bek için 1 numaralı hedef olarak belirlediği Larsen için kulübü Udinese'ye bir süre önce 4 milyon Euro'luk bir teklif yapan Galatasaray, İtalyan ekibinin son talebi ile büyük bir şok yaşadı.