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Galatasaray'a EURO 2020 engeli! Cimbomun radarındaki Jens Stryger Larsen'in borservisi iki katına çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son maçta Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın radarında olan Jens Stryger Larsen hakkındaki bir son dakika gelişmesi yönetimi kara kara düşündürüyor. Euro 2020'de Danimarka Milli Takımı ile finalin kapısından dönen Larsen'in turnuvadaki başarılı performansı sonrası Udinese'nin 30 yaşındaki sağ bek için bonservis talebini 8 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
EMRE AKDENİZ
09.07.2021 10:59 - Son Güncelleme: 09.07.2021 10:59
Galatasaray'a EURO 2020 engeli! Cimbomun radarındaki Jens Stryger Larsen'in borservisi iki katına çıktı!

Omar Elabdellaoui'nin sahalara dönüşünün belirsizliği, DeAndre Yedlin'in ise bekleneni verememesi sebebiyle sağ bek arayışı içine giren Galatasaray, Udinese'nin sağ beki Jens Stryger Larsen'i gündemine almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a EURO 2020 engeli! Cimbomun radarındaki Jens Stryger Larsen'in borservisi iki katına çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağ bek için 1 numaralı hedef olarak belirlediği Larsen için kulübü Udinese'ye bir süre önce 4 milyon Euro'luk bir teklif yapan Galatasaray, İtalyan ekibinin son talebi ile büyük bir şok yaşadı.

Galatasaray'a EURO 2020 engeli! Cimbomun radarındaki Jens Stryger Larsen'in borservisi iki katına çıktı!

Euro 2020'de Danimarka Milli Takımı ile finalin kapısından dönen Larsen'in turnuvadaki başarılı performansı sonrası Udinese'nin 30 yaşındaki sağ bek için bonservis talebini 8 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi.

Galatasaray'a EURO 2020 engeli! Cimbomun radarındaki Jens Stryger Larsen'in borservisi iki katına çıktı!

Udinese'nin Larsen için 8 milyon Euro istemesi üzerine ise Galatasaray ile İtalyan ekibi arasındaki görüşmelerin durduğu ve Sarı-Kırmızılılar'ın alternatif isimler üzerine yoğunlaştığı ortaya çıktı.

Galatasaray'a EURO 2020 engeli! Cimbomun radarındaki Jens Stryger Larsen'in borservisi iki katına çıktı!

Euro 2020'de Danimarka Milli Takımı ile 6 maçta forma giyen Larsen'e Avrupa'nın farklı liglerinden teklifler olduğu da iddia edilirken Galatasaray'ın bu transfer için üst limitinin 4 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'a EURO 2020 engeli! Cimbomun radarındaki Jens Stryger Larsen'in borservisi iki katına çıktı!

Her iki ayağını da kullanabilen, sağ bekin yanı sıra sol bek ve stoperde de forma giyebilen Larsen'in kulübü Udinese ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a EURO 2020 engeli! Cimbomun radarındaki Jens Stryger Larsen'in borservisi iki katına çıktı!