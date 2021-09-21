Paris Saint Germain'e transfer olan Messi'ye 48 milyon Euroluk saray! 30 oda, sinema salonu, tenis kortu...
Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi için, talep ettiği özelliklerde bir malikane bulundu. Arjantinli yıldızın 'Pembe saray'ının değeri 48 mılyon euro...' 30 odalı sarayda yok yok.
21.09.2021 07:00
- Son Güncelleme: 21.09.2021 07:00
Fransa'nın Paris Saint- Germain (PSG) takımına transfer olan Lionel Messi'nin yeni evi için arayışlarda sona gelindi.
Menajeri aracılığıyla isteklerini kulübe ileten Arjantinli futbolcu, ailesiyle kalacağı yere henüz karar vermese de arayışın sona ermek üzere olduğu belirtildi.