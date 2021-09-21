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Paris Saint Germain'e transfer olan Messi'ye 48 milyon Euroluk saray! 30 oda, sinema salonu, tenis kortu...

Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi için, talep ettiği özelliklerde bir malikane bulundu. Arjantinli yıldızın 'Pembe saray'ının değeri 48 mılyon euro...' 30 odalı sarayda yok yok.

21.09.2021 07:00 - Son Güncelleme: 21.09.2021 07:00
Paris Saint Germain’e transfer olan Messi’ye 48 milyon Euroluk saray! 30 oda, sinema salonu, tenis kortu...

Fransa'nın Paris Saint- Germain (PSG) takımına transfer olan Lionel Messi'nin yeni evi için arayışlarda sona gelindi.

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Paris Saint Germain’e transfer olan Messi’ye 48 milyon Euroluk saray! 30 oda, sinema salonu, tenis kortu...

Le Vesinet'te 48 milyon euro değerinde bir malikane beğenen Arjantinli yıldız, ailesinin de onay vermesiyle yeni evine kavuşacak. Messi ve ailesi, Paris'te kaldıkları 5 yıldızlı lüks otelden bu malikaneye taşınacak.

Paris Saint Germain’e transfer olan Messi’ye 48 milyon Euroluk saray! 30 oda, sinema salonu, tenis kortu...

Menajeri aracılığıyla isteklerini kulübe ileten Arjantinli futbolcu, ailesiyle kalacağı yere henüz karar vermese de arayışın sona ermek üzere olduğu belirtildi.

Paris Saint Germain’e transfer olan Messi’ye 48 milyon Euroluk saray! 30 oda, sinema salonu, tenis kortu...

2 BİN METREKARE

Paris Saint Germain’e transfer olan Messi’ye 48 milyon Euroluk saray! 30 oda, sinema salonu, tenis kortu...

Bu ev, Pembe Saray adıyla biliniyor.

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