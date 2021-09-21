Galatasaray’da Diagne gerçekleri ortaya çıktı! Neden kadro dışı?

DIAGNE NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile tartışma yaratan Diagne bu mücadelenin kadrosunda da yer almamıştı. Fatih Terim, Senegalli oyuncu için "Hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim" yanıtını vermişti. İşte Sabah'ta yer alan habere göre olayın perde arkası...