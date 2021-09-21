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Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı! Neden kadro dışı?

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup olurken son iki resmi maçta süre alamayan Diagne, yine kadroda yer almadı. Yıldız futbolcunun kadroya alınmamasının Trabzonspor maçının da öncesine dayandığı ortaya çıktı. İşte Diagne'nin kadro dışı kalmasının perde arkası.

21.09.2021 09:37 - Son Güncelleme: 21.09.2021 09:37
Galatasaray’da Diagne gerçekleri ortaya çıktı! Neden kadro dışı?

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Alanyaspor maçında kadroya alınmaması Trabzonspor maçı öncesine dayanıyor. İşte Fatih Terim tarafından Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan Senegalli yıldızla ilgili gerçekler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da Diagne gerçekleri ortaya çıktı! Neden kadro dışı?

DIAGNE NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile tartışma yaratan Diagne bu mücadelenin kadrosunda da yer almamıştı. Fatih Terim, Senegalli oyuncu için "Hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim" yanıtını vermişti. İşte Sabah'ta yer alan habere göre olayın perde arkası...

Galatasaray’da Diagne gerçekleri ortaya çıktı! Neden kadro dışı?

GERÇEK NEDEN: DİSİPLİNSİZLİK

Ortaya çıkan gerçek Diagne'nin disiplinsiz hareketi nedeniyle kadro dışı kalması.

Galatasaray’da Diagne gerçekleri ortaya çıktı! Neden kadro dışı?

11 EYLÜL CUMARTESİ

Tarih 11 Eylül Cumartesi... Yer Florya Metin Oktay Tesisleri... Öğlen Florya'da Trabzonspor maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştiren Galatasaray'da Trabzon yolculuğu için tesisten hareket saati 17.00 olarak belirlendi, herkes dinlenmeye çekildi.

Galatasaray’da Diagne gerçekleri ortaya çıktı! Neden kadro dışı?

SAAT 17.00 DIAGNE YOK!

Saat 17.00'ye yaklaşırken futbolcular teker teker otobüse binmeye başladı ancak Diagne ortalıkta yoktu.

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