Galatasaray'da Diagne gerçekleri ortaya çıktı! Neden kadro dışı?
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup olurken son iki resmi maçta süre alamayan Diagne, yine kadroda yer almadı. Yıldız futbolcunun kadroya alınmamasının Trabzonspor maçının da öncesine dayandığı ortaya çıktı. İşte Diagne'nin kadro dışı kalmasının perde arkası.
21.09.2021 09:37
- Son Güncelleme: 21.09.2021 09:37
DIAGNE NEDEN KADRO DIŞI KALDI?
Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile tartışma yaratan Diagne bu mücadelenin kadrosunda da yer almamıştı. Fatih Terim, Senegalli oyuncu için "Hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim" yanıtını vermişti. İşte Sabah'ta yer alan habere göre olayın perde arkası...