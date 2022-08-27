Galatasaray derbisi öncesi Trabzonspor'a Uğurcan Çakır şoku! Kalede olamayacak...
Galatasaray derbisi öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku yaşanıyor. Başarılı file bekçisinin karın bölgesinden kas yaralanması yaşadığı öğrenildi. Çakır, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
27.08.2022 19:41 - Son Güncelleme: 27.08.2022 19:42
Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesinde kaleci Uğurcan Çakır'ın karın bölgesinde kas yaralanması olduğunu açıkladı.
Kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, "FC Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
DERBİDE KALEDE OLAMAYACAK!
Takımın as oyuncusu başarılı eldiven, sakatlığı nedeniyle yarın akşam oynanacak Galatasaray maçında kalede olmayacak.
GALATASARAY, TRABZON'A GELDİ
Galatasaray, yarın karşılaşacağı Trabzonspor müsabakası için havayoluyla Trabzon'a geldi.