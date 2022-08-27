Galatasaray derbisi öncesi Trabzonspor’a Uğurcan Çakır şoku! Kalede olamayacak...

Kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, "FC Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



