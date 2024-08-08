Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki performansıyla dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’ten bomba itiraflar: Atıcılığı bırakma noktasına gelmiştim!

Şevval İlayda Tarhan , takım arkadaşı Yusuf Dikeç 'le beraber Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdıkları yarışma öncesi yaşadıklarına ilişkin, "Yusuf ağabeyle oturduk, 'Ortağım yarın ne yapalım, nasıl yapalım? Altın madalyaya hazırız.' diye konuştuk. Aslında kendimizi çok iyi hazırladık. Çok da güzel bir süreç geçirdik finalden önce. (Altın madalya) Sadece nasip olmadı. Çok da yakın, başa baş bir mücadele geçirdik." diye konuştu.

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Finalden önce spor psikoloğuyla görüştüğünü aktaran Şevval İlayda, "Bizim gibi zihinsel kısmın ön planda olduğu branşlarda rutinin dışına çıkmamak çok daha faydalı. Ailemle sadece gündelik konuşmamı yapıp, başarı dileklerimi ve dualarımı alıp ertesi sabah finale girdim. İlk çıktığımızda final salonuna çok heyecanlıydım. Oraya altın madalya almaya hazır olarak çıktık. Buna hazır olduğumuzu bildiğim için çok da heyecanlı çıktım. Bir yerden sonra sakinledim, biraz daha kontrol, muhakeme kısmım arttı. Keyifli ve güzel bir tecrübe oldu benim için. Olimpiyat Köyü'ne döndüğümüzde yavaş yavaş o mutluluğu hissetmeye başlasak da Türkiye'ye gelene kadar hala bir madalya kazanmış gibi tam anlamıyla hissetmiyordum. Ailemle bir araya geldiğimde istemsizce duygulandım, gözlerim doldu. Bugüne kadar mutluluktan ağladığımı hatırlamıyorum. İlk defa mutluluktan ağladım." ifadelerini kullandı.