Süper Lig'de yeni sezon öncesi kulüplerin karnesi! En çok hangi takım şampiyon oldu? En fazla kapasite kimde?

- Galatasaray
Kuruluş yılı: 1905
Renkleri: Sarı-kırmızı
Kulüp başkanı: Dursun Özbek
Teknik direktör: Okan Buruk
Stadı: Rams Park (52 bin 468)
Sezon: 67. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (24 kez)
En kötü derecesi: 13.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)
En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)
- Fenerbahçe
Kuruluş yılı: 1907
Renkleri: Sarı-lacivert
Kulüp başkanı: Ali Koç
Teknik direktör: Jose Mourinho
Stadı: Ülker (47 bin 544)
Sezon: 67. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)
En kötü derecesi: 10.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)
- Beşiktaş
Kuruluş yılı: 1903
Renkleri: Siyah-beyaz
Kulüp başkanı: Hasan Arat
Teknik direktör: Giovanni van Bronckhorst
Stadı: Beşiktaş Stadı (42 bin 445)
Sezon: 67. sezonu
En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)
En kötü derecesi: 11. (2 kez)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)
En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)
Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.