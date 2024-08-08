Süper Lig'de yeni sezon öncesi kulüplerin karnesi! En çok hangi takım şampiyon oldu? En fazla kapasite kimde?

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 ( Fenerbahçe )

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)

En kötü derecesi: 13.

En iyi derecesi: Şampiyon (24 kez)

Stadı: Rams Park (52 bin 468)

2

- Fenerbahçe

Kuruluş yılı: 1907

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkanı: Ali Koç

Teknik direktör: Jose Mourinho

Stadı: Ülker (47 bin 544)

Sezon: 67. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

En kötü derecesi: 10.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)