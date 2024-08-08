SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kulüplerin karnesi! En çok hangi takım şampiyon oldu? En fazla kapasite kimde?

Son şampiyon Galatasaray'ın Hatayspor'u ağırlayacağı karşılaşma ile yeni sezona başlanacak olan Trendyol Süper Lig'de kıran kırana bir mücadele yaşanacak. Dev takımlar iddialarını kupa ile taçlandırmak isterken bazı kulüpler ise Avrupa için savaşacak. Küme düşmeme hedefi olanlar da var. Ligde bugüne kadar elde edilen başarılar ve birçok detay takımlar arasındaki rekabeti daha da renkli hale getiriyor. En çok kim şampiyon oldu? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasından hangisi daha fazla stat kapasitesine sahip? İşte yeni sezon öncesi Süper Lig kulüplerinin karnesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 19:39 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 19:39
Süper Lig’de yeni sezon öncesi kulüplerin karnesi! En çok hangi takım şampiyon oldu? En fazla kapasite kimde? 1

- Galatasaray

Kuruluş yılı: 1905

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Dursun Özbek

Teknik direktör: Okan Buruk

Stadı: Rams Park (52 bin 468)

Sezon: 67. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (24 kez)

En kötü derecesi: 13.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

Süper Lig’de yeni sezon öncesi kulüplerin karnesi! En çok hangi takım şampiyon oldu? En fazla kapasite kimde? 2

- Fenerbahçe

Kuruluş yılı: 1907

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkanı: Ali Koç

Teknik direktör: Jose Mourinho

Stadı: Ülker (47 bin 544)

Sezon: 67. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

En kötü derecesi: 10.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor/2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)
En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

Süper Lig’de yeni sezon öncesi kulüplerin karnesi! En çok hangi takım şampiyon oldu? En fazla kapasite kimde? 3

- Beşiktaş

Kuruluş yılı: 1903

Renkleri: Siyah-beyaz

Kulüp başkanı: Hasan Arat

Teknik direktör: Giovanni van Bronckhorst

Stadı: Beşiktaş Stadı (42 bin 445)

Sezon: 67. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)

En kötü derecesi: 11. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)

Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.

SON DAKİKA