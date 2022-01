Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’i ailesi yerin dibine soktu ’o kadın şeytan sonradan görme!’ Olay sözler!

"HER ZAMAN ONLARI KORUYUP KOLLADIM"

Georgina ile birlikte kardeşini her zaman koruduğunu da kaydeden Jesus Hernandez, "Her zaman Georgina ve kız kardeşini koruyup kolladım. Onlara kıyafet alır, hatta elektrik ve su faturalarını bile ben ödüyordum. Elimden gelen her şeyi yaptım" diye konuştu.