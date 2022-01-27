Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'i ailesi yerin dibine soktu 'o kadın şeytan sonradan görme!' Olay sözler!
Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla, Manchester'da 3 milyon sterlinlik eve yerleşmişti. Ronaldo futbol kariyerini sürdüredursun, şu sıralar ikiz bebeklere hamile olan sevgilisi Georgina Rodriguez, ailesinden gelen açıklamalarla gündemde.
Ronaldo'nun uzun süredir birlikte aşk yaşadığı Georgina Rodriguez'in hayatı belgesel oluyor. Ronaldo ile tanıştığında bir mağazada görevli olarak çalışan Rodriguez için olay bir iddia ortaya atıldı.
Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermişti bir süre önce. Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina'nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini belirtmişti.
Şimdilerde hem belgeselin hem de anneliğin heyecanını yaşayan Rodriguez ailesinden gelen açıklamaların şokunu yaşıyor.
Cristiano Ronaldo'yla ilişkisi başladıktan sonra hayatı tamamen değişen Georgina Rodriguez'e akrabaları isyan etti. Portekizli yıldızın nişanlısına ağır sözlerle yüklenen akrabalar, Rodriguez'in Ronaldo'yla tanıştıktan sonra kendilerini unuttuğunu belirtti.
"RODRIGUEZ BİZDEN UTANIYOR"
The Sun'ın haberine göre; Rodriguez için sonradan görme diyen ve kötü kadın diyen dayısı, Georgina'nın milyoner futbolcu Ronaldo ile tanıştıktan sonra ailesini unuttuğunu söyledi. Georgina'ya eleştirilerde bulunan amca Hernandez "Onun gibi lüks içinde yaşamıyoruz diye bizden daha iyi olduğunu düşünüyor ve bizden utanıyor. Ronaldo ile birlikte olduğunu öğrendiğimden beri beni bir veya iki kere aradı. Ondan şimdiye kadar asla bir şey istemedim" dedi.