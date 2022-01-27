Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’i ailesi yerin dibine soktu ’o kadın şeytan sonradan görme!’ Olay sözler!

"RODRIGUEZ BİZDEN UTANIYOR"

The Sun'ın haberine göre; Rodriguez için sonradan görme diyen ve kötü kadın diyen dayısı, Georgina'nın milyoner futbolcu Ronaldo ile tanıştıktan sonra ailesini unuttuğunu söyledi. Georgina'ya eleştirilerde bulunan amca Hernandez "Onun gibi lüks içinde yaşamıyoruz diye bizden daha iyi olduğunu düşünüyor ve bizden utanıyor. Ronaldo ile birlikte olduğunu öğrendiğimden beri beni bir veya iki kere aradı. Ondan şimdiye kadar asla bir şey istemedim" dedi.