ÖZEL HABER... Lider Trabzonspor rekorla şampiyonluğa yakın!
Lider Trabzonspor, önündeki 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartırsa Süper Lig'de Nisan ayının ortası gelmeden şampiyonluğunu ilan eden tek takım olacak.
27.02.2022 18:59 - Son Güncelleme: 27.02.2022 19:00
Trabzonspor kalan 11 haftada 5 mağlubiyet dahi alsa rakibinin alacağı sonuca bakmadan şampiyonluk ipini göğüslüyor… Fırtına ikili averajda da Konyaspor'un üzerinde…
Abdullah Avcı ile yıllar sonra büyük bir özlemi dindirmeye çok ama çok yaklaşan Trabzonspor Süper Lig rekoruna da göz kırpıyor…