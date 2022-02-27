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Haberler Spor ÖZEL HABER... Lider Trabzonspor rekorla şampiyonluğa yakın!

ÖZEL HABER... Lider Trabzonspor rekorla şampiyonluğa yakın!

Lider Trabzonspor, önündeki 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartırsa Süper Lig'de Nisan ayının ortası gelmeden şampiyonluğunu ilan eden tek takım olacak.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
27.02.2022 18:59 - Son Güncelleme: 27.02.2022 19:00
ÖZEL HABER... Lider Trabzonspor rekorla şampiyonluğa yakın!

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u evinde 4-3 mağlup eden Trabzonspor erkenden şampiyonluk sevinci yaşayacakmış gibi görünüyor…

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ÖZEL HABER... Lider Trabzonspor rekorla şampiyonluğa yakın!

En yakın rakibi Konyaspor deplasmanda Alanyaspor'a 5-1 kaybedince Karadeniz Fırtınası son 11 haftaya 17 puan önde girmeyi garantiledi.

ÖZEL HABER... Lider Trabzonspor rekorla şampiyonluğa yakın!

Trabzonspor kalan 11 haftada 5 mağlubiyet dahi alsa rakibinin alacağı sonuca bakmadan şampiyonluk ipini göğüslüyor… Fırtına ikili averajda da Konyaspor'un üzerinde…

ÖZEL HABER... Lider Trabzonspor rekorla şampiyonluğa yakın!

Abdullah Avcı ile yıllar sonra büyük bir özlemi dindirmeye çok ama çok yaklaşan Trabzonspor Süper Lig rekoruna da göz kırpıyor…

ÖZEL HABER... Lider Trabzonspor rekorla şampiyonluğa yakın!

Süper Lig'de en erken şampiyonluğunu ilan eden takım Fenerbahçe…

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