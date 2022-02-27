7 gollü maçta kazanan Hatay! (Hatayspor 5-2 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım karşılaşmayı 5-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İşte Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçına dair tüm detaylar...
27.02.2022 18:47 - Son Güncelleme: 27.02.2022 18:49
Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaştı. 7 gollü karşılaşmayı ev sahibi takım 5-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 21, 34 ve 84. dakikalarda El Kaabi, 25. dakikada Yassine Benzia ve 89. dakikada Saint-Louis kaydetti.
MÜCADELENİN DAKİKA DAKİKA
7'nci dakikada Atakaş Hatayspor'un hızlı hücumunda El Kaabi ceza sahası sağ çaprazda topla buluşur buluşmaz şutunu çekti, top savunmadan geri döndü.