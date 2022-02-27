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7 gollü maçta kazanan Hatay! (Hatayspor 5-2 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım karşılaşmayı 5-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. İşte Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçına dair tüm detaylar...

27.02.2022 18:47 - Son Güncelleme: 27.02.2022 18:49
7 gollü maçta kazanan Hatay! Hatayspor 5-2 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaştı. 7 gollü karşılaşmayı ev sahibi takım 5-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7 gollü maçta kazanan Hatay! Hatayspor 5-2 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 21, 34 ve 84. dakikalarda El Kaabi, 25. dakikada Yassine Benzia ve 89. dakikada Saint-Louis kaydetti.

7 gollü maçta kazanan Hatay! Hatayspor 5-2 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Yeni Malatyaspor'un golleri ise 70 (P) ve 80. dakikalarda Nouha Dicko'dan geldi.

7 gollü maçta kazanan Hatay! Hatayspor 5-2 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Hatayspor bu galibiyetle puanını 42 yaparken, Yeni Malatyaspor 17 puanda kaldı.

7 gollü maçta kazanan Hatay! Hatayspor 5-2 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

MÜCADELENİN DAKİKA DAKİKA
7'nci dakikada Atakaş Hatayspor'un hızlı hücumunda El Kaabi ceza sahası sağ çaprazda topla buluşur buluşmaz şutunu çekti, top savunmadan geri döndü.

SON DAKİKA