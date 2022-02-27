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Haberler Spor Batefimbi Gomis fırtınası! Mbaye Diagne’yi geçti Halil Dervişoğlu'nu yakaladı

Batefimbi Gomis fırtınası! Mbaye Diagne’yi geçti Halil Dervişoğlu'nu yakaladı

Galatasaray'da Batefimbi Gomis fırtınası! Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve takımının 4. golünü atan Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı forma ile 3 maçta 3 gole ulaştı. Gomis Mbaye Diagne'y geride bırakırken Halil Dervişoğlu ile gol sayısını eşitledi.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
27.02.2022 22:06 - Son Güncelleme: 27.02.2022 22:08
Batefimbi Gomis fırtınası! Mbaye Diagne’yi geçti Halil Dervişoğlu’nu yakaladı

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve takımının 4. golünü atan Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı forma ile 3 maçta 3 gole ulaştı.

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Batefimbi Gomis fırtınası! Mbaye Diagne’yi geçti Halil Dervişoğlu’nu yakaladı

BATEFİMBİ GOMİS'TEN 3 MAÇTA 3 GOL

Galatasaray'a ara transfer döneminde 3 yıllık aranın ardından yeniden imza atan Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı takımdaki ikinci dönemine de fırtına gibi başladı.

Batefimbi Gomis fırtınası! Mbaye Diagne’yi geçti Halil Dervişoğlu’nu yakaladı

Galatasaray forması altında 2. döneminde 3 maça çıkan yıldız futbolcu, bu 3 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Batefimbi Gomis fırtınası! Mbaye Diagne’yi geçti Halil Dervişoğlu’nu yakaladı

Kayserispor maçını boş geçen Göztepe'ye iki gol atan Gomis, Çaykur Rize ağlarına da bir gol göndererek Galatasaray'ın diğer golcülerine de taş çıkardı.

Batefimbi Gomis fırtınası! Mbaye Diagne’yi geçti Halil Dervişoğlu’nu yakaladı

Bafetimbi Gomis, sakatlığı sebebiyle sözleşmesi askıya alınan ve bu sezon 14 lig maçında 2 gol atan Mbaye Diagne'yi 3 maçta geride bıraktı.

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