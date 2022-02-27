Batefimbi Gomis fırtınası! Mbaye Diagne’yi geçti Halil Dervişoğlu'nu yakaladı
Galatasaray'da Batefimbi Gomis fırtınası! Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve takımının 4. golünü atan Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı forma ile 3 maçta 3 gole ulaştı. Gomis Mbaye Diagne'y geride bırakırken Halil Dervişoğlu ile gol sayısını eşitledi.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve takımının 4. golünü atan Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı forma ile 3 maçta 3 gole ulaştı.
BATEFİMBİ GOMİS'TEN 3 MAÇTA 3 GOL
Galatasaray'a ara transfer döneminde 3 yıllık aranın ardından yeniden imza atan Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı takımdaki ikinci dönemine de fırtına gibi başladı.
Galatasaray forması altında 2. döneminde 3 maça çıkan yıldız futbolcu, bu 3 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Kayserispor maçını boş geçen Göztepe'ye iki gol atan Gomis, Çaykur Rize ağlarına da bir gol göndererek Galatasaray'ın diğer golcülerine de taş çıkardı.
Bafetimbi Gomis, sakatlığı sebebiyle sözleşmesi askıya alınan ve bu sezon 14 lig maçında 2 gol atan Mbaye Diagne'yi 3 maçta geride bıraktı.