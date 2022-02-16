ÖZEL HABER- Pereira gitti, üstü çizildi! Marcel Tisserand Fenerbahçe formasına hasret kaldı
Fenerbahçe'nin Vitor Pereira yönetiminde oynadığı 3-4-3 dizilişinde savunmanın bankosu olan Marcel Tisserand, Portekizli hocanın takımdan ayrılmasının ardından formaya hasret kaldı. Kongolu stoper, Pereira sonrası ilk 11'de hiç şans bulamadı.
16.02.2022 19:29
- Son Güncelleme: 16.02.2022 19:30
Fenerbahçe'nin geçen sezon Almanya'nın Wolfsburg takımından 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Marcel Tisserand, ilk sezonunda bekleneni veremese de geçtiğimiz yaz Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle ilk 11'in değişmez ismi olmuştu.
Vitor Pereira'nın oynattığı 3'lü savunmanın sağında şans verdiği Demokratik Kongolu stoper, Portekizli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından ise hızlı bir şekilde gözden düşmekten kurtulamadı.
SADECE 2 MAÇTA...
Pereira sonrası ligde 1 maçı hastalığı sebebiyle kaçıran Tisserand, geri kalan 7 maçın hiçbirinde ilk 11'de kendisine şans bulamadı. 29 yaşındaki savunma oyuncusu Pereira'nın ardından sadece 2 maçta forma giydi.