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Haberler Spor ÖZEL HABER- Pereira gitti, üstü çizildi! Marcel Tisserand Fenerbahçe formasına hasret kaldı

ÖZEL HABER- Pereira gitti, üstü çizildi! Marcel Tisserand Fenerbahçe formasına hasret kaldı

Fenerbahçe'nin Vitor Pereira yönetiminde oynadığı 3-4-3 dizilişinde savunmanın bankosu olan Marcel Tisserand, Portekizli hocanın takımdan ayrılmasının ardından formaya hasret kaldı. Kongolu stoper, Pereira sonrası ilk 11'de hiç şans bulamadı.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
16.02.2022 19:29 - Son Güncelleme: 16.02.2022 19:30
ÖZEL HABER- Pereira gitti, üstü çizildi! Marcel Tisserand Fenerbahçe formasına hasret kaldı

Fenerbahçe'nin geçen sezon Almanya'nın Wolfsburg takımından 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Marcel Tisserand, ilk sezonunda bekleneni veremese de geçtiğimiz yaz Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle ilk 11'in değişmez ismi olmuştu.

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ÖZEL HABER- Pereira gitti, üstü çizildi! Marcel Tisserand Fenerbahçe formasına hasret kaldı

Vitor Pereira'nın oynattığı 3'lü savunmanın sağında şans verdiği Demokratik Kongolu stoper, Portekizli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından ise hızlı bir şekilde gözden düşmekten kurtulamadı.

ÖZEL HABER- Pereira gitti, üstü çizildi! Marcel Tisserand Fenerbahçe formasına hasret kaldı

SADECE 2 MAÇTA...
Pereira sonrası ligde 1 maçı hastalığı sebebiyle kaçıran Tisserand, geri kalan 7 maçın hiçbirinde ilk 11'de kendisine şans bulamadı. 29 yaşındaki savunma oyuncusu Pereira'nın ardından sadece 2 maçta forma giydi.

ÖZEL HABER- Pereira gitti, üstü çizildi! Marcel Tisserand Fenerbahçe formasına hasret kaldı

Tisserand sonradan oyuna girdiği iki maçta da arkadaşlarının yaşadığı sakatlıklar sonrası kendine şans bulabildi.

ÖZEL HABER- Pereira gitti, üstü çizildi! Marcel Tisserand Fenerbahçe formasına hasret kaldı

Yeni Malatya karşısında Kim Min-Jae'nin sakatlığı sonrası son 10 dakikalık bölümde forma giyen Demokratik Kongolu stoper, Sivasspor karşılaşmasında ise 42. Dakikada sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olmuştu.

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