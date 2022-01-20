Özel haber... Galatasaray'ın bin pişman! Emre Akbaba, Aslan’ın tüm golcülerini geçti
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Alanyaspor'a gönderdiği Emre Akbaba da tıpkı diğer kiralık oyuncular Yunus Akgün ve Okan Kocuk gibi yükselen performansıyla Sarı-Kırmızılılar'ı pişman ediyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
20.01.2022 21:46
- Son Güncelleme: 20.01.2022 21:46
Galatasaray, Süper Lig'de oldukça sıkıntılı günler geçirirken, Sarı-Kırmızılılar'ın kiraladığı isimler performanslarıyla fark yaratmaya devam ediyor.
Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk ve Adana Demirspor'a gönderilen Yunus Akgün'ün yanı sıra Emre Akbaba da Alanyaspor forması altında şov yapıyor.
Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'a kiraladığı Emre Akbaba, ligde 22. Hafta itibarıyla 6 gole ulaşırken, Sarı-Kırmızılı takımda henüz hiçbir futbolcu ligde bu sayıya ulaşamadı.
Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da bu sezon ligde en fazla skor üreten forvet ise 5 golle Mostafa Mohamed oldu.