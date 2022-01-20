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Haberler Spor Özel haber... Galatasaray'ın bin pişman! Emre Akbaba, Aslan’ın tüm golcülerini geçti

Özel haber... Galatasaray'ın bin pişman! Emre Akbaba, Aslan’ın tüm golcülerini geçti

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Alanyaspor'a gönderdiği Emre Akbaba da tıpkı diğer kiralık oyuncular Yunus Akgün ve Okan Kocuk gibi yükselen performansıyla Sarı-Kırmızılılar'ı pişman ediyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
20.01.2022 21:46 - Son Güncelleme: 20.01.2022 21:46
Özel haber... Galatasaray’ın bin pişman! Emre Akbaba, Aslan’ın tüm golcülerini geçti

Galatasaray, Süper Lig'de oldukça sıkıntılı günler geçirirken, Sarı-Kırmızılılar'ın kiraladığı isimler performanslarıyla fark yaratmaya devam ediyor.

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Özel haber... Galatasaray’ın bin pişman! Emre Akbaba, Aslan’ın tüm golcülerini geçti

Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk ve Adana Demirspor'a gönderilen Yunus Akgün'ün yanı sıra Emre Akbaba da Alanyaspor forması altında şov yapıyor.

Özel haber... Galatasaray’ın bin pişman! Emre Akbaba, Aslan’ın tüm golcülerini geçti

Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'a kiraladığı Emre Akbaba, ligde 22. Hafta itibarıyla 6 gole ulaşırken, Sarı-Kırmızılı takımda henüz hiçbir futbolcu ligde bu sayıya ulaşamadı.

Özel haber... Galatasaray’ın bin pişman! Emre Akbaba, Aslan’ın tüm golcülerini geçti

Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da bu sezon ligde en fazla skor üreten forvet ise 5 golle Mostafa Mohamed oldu.

Özel haber... Galatasaray’ın bin pişman! Emre Akbaba, Aslan’ın tüm golcülerini geçti

Mohamed'in yanı sıra kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu da 5 gole imza atarak takımın en skoreri unvanını Mısırlı forvet ile paylaştı.

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