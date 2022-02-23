Galatasaray'a sürpriz stoper! Teklif sezon sonunda
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, sezon sonunda yapacağı hamleler için hazırlıklara başladı. Marcao'ya gelen teklifler sonrası bu bölge için arayışlara başlayan sarı-kırmızılı ekip Giresunspor'un yıldızına göz dikti. İşte detaylar...
23.02.2022 10:20 - Son Güncelleme: 23.02.2022 10:20
G.Saray'da göreve gelen sportif direktör Pasquale Sensibile transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Bir yandan eksik bölgeler için çalışma yaparken bir yandan da takımdan ayrılma ihtimali bulunan futbolcuların boşluğunun doldurulması için hazırlık yapıyor. Marcao ile İtalya ve İngiltere'den bazı takımlar ciddi bir şekilde ilgileniyor.
İyi bir teklif gelirse transfere kaynak yaratmak için gönderilmesi planlanıyor. Bu nedenle Sensibile, Marcao için alternatifler üzerinde çalışıyor. Gündeme gelen isimlerden birisi de bu sezon Giresunspor formasıyla iyi bir performans gösteren Kolombiyalı stoper Alexis Perez... 27 yaşındaki oyuncu tam da Torrent'in istediği özelliklere sahip bir stoper olarak öne çıkıyor.