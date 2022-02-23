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Galatasaray'a sürpriz stoper! Teklif sezon sonunda

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, sezon sonunda yapacağı hamleler için hazırlıklara başladı. Marcao'ya gelen teklifler sonrası bu bölge için arayışlara başlayan sarı-kırmızılı ekip Giresunspor'un yıldızına göz dikti. İşte detaylar...

23.02.2022 10:20 - Son Güncelleme: 23.02.2022 10:20
Galatasaray’a sürpriz stoper! Teklif sezon sonunda

G.Saray'da göreve gelen sportif direktör Pasquale Sensibile transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Bir yandan eksik bölgeler için çalışma yaparken bir yandan da takımdan ayrılma ihtimali bulunan futbolcuların boşluğunun doldurulması için hazırlık yapıyor. Marcao ile İtalya ve İngiltere'den bazı takımlar ciddi bir şekilde ilgileniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’a sürpriz stoper! Teklif sezon sonunda

İyi bir teklif gelirse transfere kaynak yaratmak için gönderilmesi planlanıyor. Bu nedenle Sensibile, Marcao için alternatifler üzerinde çalışıyor. Gündeme gelen isimlerden birisi de bu sezon Giresunspor formasıyla iyi bir performans gösteren Kolombiyalı stoper Alexis Perez... 27 yaşındaki oyuncu tam da Torrent'in istediği özelliklere sahip bir stoper olarak öne çıkıyor.

Galatasaray’a sürpriz stoper! Teklif sezon sonunda

ATAKLARI BAŞLATIYOR
Lanus'tan bedelsiz olarak Giresun'a katılan Alexis Perez, bu sezon 23 maça çıkarken 1 asistlik de skor katkısı yaptı. 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, stoperler arasında en fazla uzun top atan ve takımı atağa kaldıran isim...

Galatasaray’a sürpriz stoper! Teklif sezon sonunda

İşte Perez'in ligde öne çıkan özellikleri:

* En fazla başarılı uzun top atan stoper: 130
* En fazla kilit pas veren stoper: 8
* En fazla top kapan stoper: 56
* En çok top çalan ikinci stoper: 41

Galatasaray’a sürpriz stoper! Teklif sezon sonunda

* En fazla pas engelleyen 2. stoper: 17
* En fazla şut engelleyen 3. stoper: 23
* En fazla uzaklaştırma yapan 4. stoper: 103
* En fazla şut çeken 5. stoper: 17.

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