Galatasaray evinde galibiyet istiyor! İşte Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet çıkarabilen sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşısında 3 puan alarak yeni bir seri yakalamak istiyor. Henüz 2022 yılına giriş yapamayan Galatasaray'da hücum hattında yer alan yıldızların da siftah yapamamaları dikkat çekiyor. İşte Torrent'in Kayserispor maçındaki muhtemel 11'i.
Galatasaray, Süper Lig'de 24 hafta sonunda 28 puanla toplayarak taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-Kırmızılılar, bugün karşılaşacağı Kayserispor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Galatasaray, Süper Lig'de 2022 yılında henüz galibiyet elde edemedi. Yeni yılda 5 maça çıkan Cimbom bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Henüz 2022 yılına giriş yapamayan Galatasaray'da hücum hattında yer alan yıldızların da siftah yapamamaları dikkat çekiyor. Büyük umutlarla transfer edilen Morutan 2022'de gol atamayan isimlerden. Romen yıldız son golünü 31 Ekim 2021'de Antep'e karşı attı.
Hücum bölgesinde yer alan bir başka yıldız Feghouli ise son golünü 25 Aralık 2021'de kaydetti. Cezayirli yıldızın 2 golü var.
Hollandalı oyuncu Babel, Barış Alper ve Arda Turan da 2022'ye giremeyen oyunculardan. Aslan'ın Mısırlı yıldızı Mohamed, ülkesiyle Afrika Kupası'nda mücadele ettiği için yeni yılda takımına katkı veremedi.
CİMBOM KAYSERİSPOR'U KONUK EDİYOR
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray, üzerindeki ölü toprağı atmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet çıkarabilen sarı-kırmızılılar, NEF Stadı'nda Kayserispor'u konuk ediyor.