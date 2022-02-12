Galatasaray evinde galibiyet istiyor! İşte Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçının muhtemel 11’leri

Hücum bölgesinde yer alan bir başka yıldız Feghouli ise son golünü 25 Aralık 2021'de kaydetti. Cezayirli yıldızın 2 golü var.

Hollandalı oyuncu Babel, Barış Alper ve Arda Turan da 2022'ye giremeyen oyunculardan. Aslan'ın Mısırlı yıldızı Mohamed, ülkesiyle Afrika Kupası'nda mücadele ettiği için yeni yılda takımına katkı veremedi.