Mircea Lucescu, Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Kiev'de yaşadıklarını anlattı: "Korkunç sahneler gördüm"

"OYUNCULARA GÜVENCE VERDİM"

Kimsenin bir istilaya inanmadığını söyleyen Lucescu, "Hayır, kimse bunu beklemiyordu. Donbas'ta en fazla bir çatışma olacağı düşünülüyordu. Hiç kimse şu andaki gibi bir istilaya inanmıyordu. Çatışmalar başladığında, futbol artık oynanmıyordu ve beklemek zorundaydık.