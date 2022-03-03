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Mircea Lucescu, Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Kiev'de yaşadıklarını anlattı: "Korkunç sahneler gördüm"

A Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Çatışmaların yaşandığı Kiev'de karşılaştığı manzarayı anlatan Lucescu, korkunç şeyler gördüğünü ifade etti.

03.03.2022 17:59 - Son Güncelleme: 03.03.2022 18:01
Mircea Lucescu, Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Kiev’de yaşadıklarını anlattı: Korkunç sahneler gördüm

Dinamo Kiev'i çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Kiev'de yaşadıklarını anlattı.

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Mircea Lucescu, Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Kiev’de yaşadıklarını anlattı: Korkunç sahneler gördüm

Ukrayna'dan ayrılması için büyükelçinin baskı yaptığını belirten Lucescu, gümrük ve kontrol noktaları nedeniyle ülkesi Romanya'ya giderken zor saatler yaşadığını ve korkunç şeyler gördüğünü belirtti.

Mircea Lucescu, Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Kiev’de yaşadıklarını anlattı: Korkunç sahneler gördüm

İşte Lucescu'nun açıklamalarından satır başları;

Mircea Lucescu, Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Kiev’de yaşadıklarını anlattı: Korkunç sahneler gördüm

"Kiev şehri bunu bekliyor muydu?" sorusunu yanıtlayan ünlü teknik adam, "Bir gece uyandım ve bana çok güçlü gök gürültüsü gibi geldi, ama hayır, maalesef hayır. Bana savaşın başladığını ve Kiev'in kapılarına kadar geldiğini söylediler." ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu, Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Kiev’de yaşadıklarını anlattı: Korkunç sahneler gördüm

"OYUNCULARA GÜVENCE VERDİM"
Kimsenin bir istilaya inanmadığını söyleyen Lucescu, "Hayır, kimse bunu beklemiyordu. Donbas'ta en fazla bir çatışma olacağı düşünülüyordu. Hiç kimse şu andaki gibi bir istilaya inanmıyordu. Çatışmalar başladığında, futbol artık oynanmıyordu ve beklemek zorundaydık.

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