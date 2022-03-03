Mircea Lucescu, Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Kiev'de yaşadıklarını anlattı: "Korkunç sahneler gördüm"
A Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Çatışmaların yaşandığı Kiev'de karşılaştığı manzarayı anlatan Lucescu, korkunç şeyler gördüğünü ifade etti.
03.03.2022 17:59 - Son Güncelleme: 03.03.2022 18:01
Dinamo Kiev'i çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Kiev'de yaşadıklarını anlattı.
Ukrayna'dan ayrılması için büyükelçinin baskı yaptığını belirten Lucescu, gümrük ve kontrol noktaları nedeniyle ülkesi Romanya'ya giderken zor saatler yaşadığını ve korkunç şeyler gördüğünü belirtti.
"Kiev şehri bunu bekliyor muydu?" sorusunu yanıtlayan ünlü teknik adam, "Bir gece uyandım ve bana çok güçlü gök gürültüsü gibi geldi, ama hayır, maalesef hayır. Bana savaşın başladığını ve Kiev'in kapılarına kadar geldiğini söylediler." ifadelerini kullandı.