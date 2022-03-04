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Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin alternatifi bulundu! Arjantinli isim markaja alındı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Attila Szalai'nin sezon sonunda ayrılma ihtimali üzerine alternatif arayışlarına başlayan sarı-lacivertli ekip, Arjantinli bir ismi markaja aldı. Fenerbahçe, Lens forması giyen 22 yaşındaki Facundo Medina'nın peşine düştü. İşte detaylar...

04.03.2022 09:25 - Son Güncelleme: 04.03.2022 09:25
Fenerbahçe’de Attila Szalai’nin alternatifi bulundu! Arjantinli isim markaja alındı

Gelecek sezon mutlak hedefini Süper Lig'de şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de gözler gerçekleşmesi planlanan transferlere çevrildi.

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Fenerbahçe’de Attila Szalai’nin alternatifi bulundu! Arjantinli isim markaja alındı

Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre gündemine flaş bir ismi aldı.

Fenerbahçe’de Attila Szalai’nin alternatifi bulundu! Arjantinli isim markaja alındı

Sarı-lacivertlilerin Lens forması giyen 22 yaşındaki savunmacı Facundo Medina ile ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Attila Szalai’nin alternatifi bulundu! Arjantinli isim markaja alındı

Devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Arjantinli stoperin sezon sonuna kadar izleneceği ifade edildi.

Fenerbahçe’de Attila Szalai’nin alternatifi bulundu! Arjantinli isim markaja alındı

Attila Szalai'nin takımdan ayrılma ihtimali olursa sarı-lacivertliler Facundo Medina'yı renklerine bağlamak için harekete geçecek.

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