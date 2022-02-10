Özel haber - Beşiktaş 15'lik Enes Sali'yi kadrosuna katmak için mesai harcıyor
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah Beyazlılar ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Beşiktaş, Romanya Milli Takımı'nda da forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali'yi kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
10.02.2022 18:10
- Son Güncelleme: 10.02.2022 18:25
Romanyalı gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Beşiktaş, Romanya Milli Takımı'nda da forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali'yi kadrosuna katmak için mesai harcıyor.