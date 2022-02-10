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Haberler Spor Özel haber - Beşiktaş 15'lik Enes Sali'yi kadrosuna katmak için mesai harcıyor

Özel haber - Beşiktaş 15'lik Enes Sali'yi kadrosuna katmak için mesai harcıyor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah Beyazlılar ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Beşiktaş, Romanya Milli Takımı'nda da forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali'yi kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
10.02.2022 18:10 - Son Güncelleme: 10.02.2022 18:25
Özel haber - Beşiktaş 15’lik Enes Sali’yi kadrosuna katmak için mesai harcıyor

Devre arası transfer döneminde sessiz kalan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Özel haber - Beşiktaş 15’lik Enes Sali’yi kadrosuna katmak için mesai harcıyor

Siyah-Beyazlılar'ın yaz transfer dönemi için yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.

Özel haber - Beşiktaş 15’lik Enes Sali’yi kadrosuna katmak için mesai harcıyor

Romanyalı gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Beşiktaş, Romanya Milli Takımı'nda da forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali'yi kadrosuna katmak için mesai harcıyor.

Özel haber - Beşiktaş 15’lik Enes Sali’yi kadrosuna katmak için mesai harcıyor

Kara Kartal'ın bu transfer için 500 bin Euro teklif etmeyi düşündüğü belirtildi.

Özel haber - Beşiktaş 15’lik Enes Sali’yi kadrosuna katmak için mesai harcıyor

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen gösterdiği yüksek performansla adından söz ettiren genç yıldızın yolunun Süper Lig'e düşüp düşmeyeceği ise merak konusu.

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