Fenerbahçe'de 25 milyon euroluk fiyasko! Tablo kötüye gidiyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ali Koç'un başkanlık sürecinde transferde büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de tablo her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz sezon kasasından 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 20 ismi renklerine bağlamıştı. Ancak Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuna bakıldığında bu 20 futbolcunun çok azının düzenli olarak forma giymesi dikkatleri çekiyor.
10.02.2022 15:34
- Son Güncelleme: 10.02.2022 15:34
Ali Koç döneminde transferde çok büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de tablo her geçen gün kötüye gidiyor... Sarı-Lacivertliler geçen sezon yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedelini kasasından çıkarmış ve tam 20 futbolcuyu renklerine bağlamıştı.