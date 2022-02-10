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Fenerbahçe'de 25 milyon euroluk fiyasko! Tablo kötüye gidiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ali Koç'un başkanlık sürecinde transferde büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de tablo her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz sezon kasasından 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 20 ismi renklerine bağlamıştı. Ancak Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuna bakıldığında bu 20 futbolcunun çok azının düzenli olarak forma giymesi dikkatleri çekiyor.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
10.02.2022 15:34 - Son Güncelleme: 10.02.2022 15:34
Fenerbahçe’de 25 milyon euroluk fiyasko! Tablo kötüye gidiyor

Ali Koç döneminde transferde çok büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de tablo her geçen gün kötüye gidiyor... Sarı-Lacivertliler geçen sezon yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedelini kasasından çıkarmış ve tam 20 futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

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Fenerbahçe’de 25 milyon euroluk fiyasko! Tablo kötüye gidiyor

Ancak Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuna bakıldığında bu 20 futbolcunun çok azının düzenli olarak forma giymesi dikkatleri çekiyor.

Fenerbahçe’de 25 milyon euroluk fiyasko! Tablo kötüye gidiyor

Geçen sezon Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde alınan isimlerin birçoğuyla yollar ayrılırken, bazıları da yedek kulübesinde forma şansı bekliyor.

Fenerbahçe’de 25 milyon euroluk fiyasko! Tablo kötüye gidiyor

Geçen sezon ve bu sezona bakıldığında Attila Szalai, Bright Osayi Samuel ve Enner Valencia'nın dışındaki isimler beklentileri karşılayabilmiş değil. İşte Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı 20 futbolcu ve şu anki durumları:

Fenerbahçe’de 25 milyon euroluk fiyasko! Tablo kötüye gidiyor

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