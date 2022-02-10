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Fenerbahçe, Berke Özer ile kaleyi kapatamıyor! Performansı tartışmaya yol açtı...

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren, Ziraat Türkiye Kupası'na ise son 16 turunda veda eden Fenerbahçe, kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan Berke Özer'in performansı da tartışmaya yol açtı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
10.02.2022 19:17 - Son Güncelleme: 10.02.2022 19:19
Fenerbahçe, Berke Özer ile kaleyi kapatamıyor! Performansı tartışmaya yol açtı...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde 6. Sırada yer alan Fenerbahçe, kalesini gole kapatmakta bir hayli zorlanıyor.

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Fenerbahçe, Berke Özer ile kaleyi kapatamıyor! Performansı tartışmaya yol açtı...

Sarı-Lacivertliler'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan Berke Özer'in performansı da tartışma yaratırken, genç kalecinin gol yeme istatistikleri tartışma yaratıyor.

Fenerbahçe, Berke Özer ile kaleyi kapatamıyor! Performansı tartışmaya yol açtı...

Altay'ın sakatlığı sonrası ligde 14, kupada 2, Avrupa Ligi'nde ise 3 maç olmak üzere toplamda 19 karşılaşmada Sarı-Lacivertli takımın kalesini koruyan Berke Özer, bu karşılaşmalarda sadece 4 kez kalesini gole kapatabildi.

Fenerbahçe, Berke Özer ile kaleyi kapatamıyor! Performansı tartışmaya yol açtı...

Sarı-Lacivertliler geri kalan 15 karşılaşmanın tamamında topu ağlarında gördü.

Fenerbahçe, Berke Özer ile kaleyi kapatamıyor! Performansı tartışmaya yol açtı...

Fenerbahçe, Berke Özer'in forma giydiği lig maçlarında sadece iç sahada ligde düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'a karşı kalesini gole kapatabildi.

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