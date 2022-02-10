Fenerbahçe, Berke Özer ile kaleyi kapatamıyor! Performansı tartışmaya yol açtı...

Altay'ın sakatlığı sonrası ligde 14, kupada 2, Avrupa Ligi'nde ise 3 maç olmak üzere toplamda 19 karşılaşmada Sarı-Lacivertli takımın kalesini koruyan Berke Özer, bu karşılaşmalarda sadece 4 kez kalesini gole kapatabildi.