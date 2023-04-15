RAMAZAN İMSAKİYE
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ÖZEL | Fenerbahçe yöneticileri sahaya indi! Hakeme büyük tepki

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Hakem Atilla Karaoğlan ilk yarıda verdiği kararla ev sahibi ekibin tepkisini çekti. İlk yarının sonunda İsmail Yüksek'e çıkan sarı kart Fenerbahçe kulübesini adeta çılgına çevirdi. İlk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından önce Jesus hakemin yanına giderken sonrasında Fenerbahçe yöneticileri saha kenarında hakemi protesto etti. İşte o görüntüler...

15.04.2023 21:35 - Son Güncelleme: 15.04.2023 21:35
ÖZEL | Fenerbahçe yöneticileri sahaya indi! Hakeme büyük tepki

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖZEL | Fenerbahçe yöneticileri sahaya indi! Hakeme büyük tepki

Hakem Atilla Karaoğlan ilk yarıda verdiği kararla ev sahibi ekibin tepkisini çekti.

ÖZEL | Fenerbahçe yöneticileri sahaya indi! Hakeme büyük tepki

İlk yarının sonunda İsmail Yüksek'e çıkan sarı kart Fenerbahçe kulübesini adeta çılgına çevirdi.

ÖZEL | Fenerbahçe yöneticileri sahaya indi! Hakeme büyük tepki

İlk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından önce Jesus hakemin yanına giderken sonrasında Fenerbahçe yöneticileri saha kenarında hakemi protesto etti.

ÖZEL | Fenerbahçe yöneticileri sahaya indi! Hakeme büyük tepki

İşte o görüntüler...

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