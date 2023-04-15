ÖZEL | Fenerbahçe yöneticileri sahaya indi! Hakeme büyük tepki
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Hakem Atilla Karaoğlan ilk yarıda verdiği kararla ev sahibi ekibin tepkisini çekti. İlk yarının sonunda İsmail Yüksek'e çıkan sarı kart Fenerbahçe kulübesini adeta çılgına çevirdi. İlk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından önce Jesus hakemin yanına giderken sonrasında Fenerbahçe yöneticileri saha kenarında hakemi protesto etti. İşte o görüntüler...
15.04.2023 21:35 - Son Güncelleme: 15.04.2023 21:35
İlk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından önce Jesus hakemin yanına giderken sonrasında Fenerbahçe yöneticileri saha kenarında hakemi protesto etti.