Fenerbahçe - Ankaragücü maçını spor yazarları değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu?
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe lehine verilen penaltı tartışma konusu olurken spor yazarları hem karşılaşmayı hem de hakem kararlarını değerlendirdi.
NEREYE KADAR! – EMRE BOL
Bu sezon Fenerbahçe hiçbir kupa kazanmasa dahi Arda her şeye bedel. Dün gece öyle bir Arda Güler performansı izledik ki gözlerimizin pası silindi. Ahh ah! Sezon başından beri söylüyoruz sürekli oynaması gerektiğini…
A.Gücü karşısında neredeyse bütün atakları yönlendiren, oyun kurgusunu belirleyen, attığı şutlarla rakip kaleyi tehdit eden yegane isimdi. Fenerbahçe taraftarından rica ediyorum; Arda'ya kimse yeni Alex filan demesin.
O Fenerbahçe'nin biricik Ardası olacak. Şahsına münhasır… Arda oynadı oynamasına ama yanındakilere ne demeli? Takımda onun kalitesinde, onu anlayan futbolcu yok! Hal böyle olunca ne yaparsan yap ne kadar çırpınırsan çırpın sonuç değişmiyor.
NET PENALTI – ERMAN TOROĞLU
İlk 45 dakika Fenerbahçe istekli, iyi pres yapıyor, Ankaragücü de Fenerbahçe'nin bu presine alan savunmasıyla cevap veriyordu. Ama şu bir gerçek, ilk yarı Arda müthiş oynuyor top ayağına gelince bütün takımı adeta tek başına oynatıyor. Yani bir orkestra şefi gibi.