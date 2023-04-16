Fenerbahçe - Ankaragücü maçını spor yazarları değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu?

NEREYE KADAR! – EMRE BOL

Bu sezon Fenerbahçe hiçbir kupa kazanmasa dahi Arda her şeye bedel. Dün gece öyle bir Arda Güler performansı izledik ki gözlerimizin pası silindi. Ahh ah! Sezon başından beri söylüyoruz sürekli oynaması gerektiğini…