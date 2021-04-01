Ozan Tufan'a Ada'dan bir talip daha!
A Milli Takım'daki performansı sonrası talipleri artan Fenerbahçeli Ozan Tufan için Ada takımları sıraya girdi. Premier Lig ekiplerini peşine takan 26 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı. Yıl sonu Avrupa'ya transfer olması beklenen Tufan için Fenerbahçe yönetimi yüksek bir transfer geliri bekliyor.
01.04.2021 10:01
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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında bulunan Ozan Tufan, transferin gözdesi konumuna geldi.
Sarı-lacivertli takımla artı 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha dev kulüplerin ilgisini çekiyor.
Oyunu her iki yönüyle oynamayı sevmesi ve yüksek temposuyla ön plana çıkan Ozan Tufan, bu özellikleriyle Avrupa ekiplerinin iştahını kabartıyor.
HAYALİ PREMIER LİG!
Ozan Tufan yaptığı transfer açıklamasında hayalinin İngiltere Premier Lig'de forma giymek olduğunu belirtti ve "Umarım bu isteğim yakında gerçekleşir" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli yönetim de başarılı orta saha oyuncusundan yüksek gelir beklentisi içinde.