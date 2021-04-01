Ozan Tufan'a Ada'dan bir talip daha!

A Milli Takım'daki performansı sonrası talipleri artan Fenerbahçeli Ozan Tufan için Ada takımları sıraya girdi. Premier Lig ekiplerini peşine takan 26 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı. Yıl sonu Avrupa'ya transfer olması beklenen Tufan için Fenerbahçe yönetimi yüksek bir transfer geliri bekliyor.

01.04.2021 10:01 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





