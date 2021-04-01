Galatasaray'dan Premier Lig'e çıkarma! Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim'in hazırladığı rapor sonrası kanat transferi için de harekete geçti. Terim'in Premier Lig'de forma giyen bir ismi istediği ve o isim için şartların zorlanacağı öğrenildi. İşte detaylar...

01.04.2021 10:03 - Son Güncelleme: 01.04.2021 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





