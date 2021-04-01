Galatasaray'dan Premier Lig'e çıkarma! Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti
Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Fatih Terim'in hazırladığı rapor sonrası kanat transferi için de harekete geçti. Terim'in Premier Lig'de forma giyen bir ismi istediği ve o isim için şartların zorlanacağı öğrenildi. İşte detaylar...
01.04.2021 10:03
- Son Güncelleme: 01.04.2021 10:03
Galatasaray'da sezon sonunda elde edilmesi planlanan şampiyonluk ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma düşüncesine göre transfer politikasında değişiklikler olması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda ilk olarak kaleci Muslera ile sözleşme uzatırken, önümüzdeki sezon mutlaka Avrupa'da başarı istiyor. Fatih Terim yöneticilerle görüşerek takımda kalmasını istediği oyuncuların isimlerini bildirdi.
Galatasaray'ın özellikle sözleşme uzatma kapsamında ilk sırada bulunan isim olan Marcao konusunda ise Arap ülkelerinden gelen yüksek teklifler karşısında Brezilyalı oyuncuyla görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar Marcao'nun ardından ise Luyindama ile görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Terim'in özellikle bu iki oyuncunun takımda kalmasını çok fazla istediği öğrenildi.
Galatasaray'da orta saha konusunda Taylan'ın olağanüstü yükselişinin ardından gelecek sezon o bölgedeki daha çok ofansif bölgeye takviye planını öne çıkardı.