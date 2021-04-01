Galatasaray transferde gaza basıyor! 7 imza birden...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda birçok ismin sözleşmesi sona erecek olan sarı-kırmızılı ekipte kontrat yenileme görüşmeleri devam ederken, bir diğer yandan da transfer listesindeki 7 isme imza attırmak için kollar sıvandı. İşte Galatasaray'daki transfer operasyonunun detayları...

01.04.2021 12:10 - Son Güncelleme: 01.04.2021 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





