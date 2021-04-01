Galatasaray transferde gaza basıyor! 7 imza birden...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda birçok ismin sözleşmesi sona erecek olan sarı-kırmızılı ekipte kontrat yenileme görüşmeleri devam ederken, bir diğer yandan da transfer listesindeki 7 isme imza attırmak için kollar sıvandı. İşte Galatasaray'daki transfer operasyonunun detayları...
01.04.2021 12:10
- Son Güncelleme: 01.04.2021 12:10
Fernando Muslera sözleşme yenileyerek ilk adımı atan Galatasaray, stoperleri Marcao ve Luyindama'nın yanı sıra Arda Turan, Emre Akbaba, Donk ve Ömer Bayram ile kontrat uzatmaya hazırlanıyor.
FFP anlaşması devam eden sarı-kırmızılı kulüp, dış transferde ise listesine sezon sonunda serbest kalacak isimleri aldı.
Galatasaray, transfer hedefindeki 7 yıldıza imza attırarak şov yapmayı amaçlıyor.
İşte Aslan'daki operasyonun detayları:
İLK BOMBA AYTAÇ KARA!
Sabah'ın haberine göre, Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağlandı. Aytaç yeni sezonda parçalı formayı giyecek.
SARACCHI YERİNE VAN AANHOLT!
2- Leipzig'in 5 milyon euro istediği Saracchi'ye veda edilecek. Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı sol bek Van Aanholt'a yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerildi.