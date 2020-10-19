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Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Fenerbahçe'nin Göztepe galibiyeti sonrası Ozan Tufan ve Caner Erkin...

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek kritik bir 3 puan aldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından takım otobüsünde canlı yayın yapılırken, Ozan Tufan'ın açıklamaları herkesi güldürdü.

19.10.2020 09:06 - Son Güncelleme: 19.10.2020 09:06
Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Fenerbahçe'nin Göztepe galibiyeti sonrası Ozan Tufan ve Caner Erkin...

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın dönüşünde sarı lacivertli takım otobüsünde geceye damga vuran anlar yaşandı. İşte herkesin galibiyetten daha çok konuştuğu ve Caner Erkin ile Ozan Tufan ikilisinin başrolde olduğu o anlar...

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Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Fenerbahçe'nin Göztepe galibiyeti sonrası Ozan Tufan ve Caner Erkin...

PERDEYİ SOSA AÇTI
Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetine imza attı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 26. dakikasında Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 34. dakikada Guilherme'nin penaltı vuruşuna engel olamadı.

Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Fenerbahçe'nin Göztepe galibiyeti sonrası Ozan Tufan ve Caner Erkin...

PELKAS SKORU BELİRLEDİ
Fenerbahçe, 43. dakikada Serdar Aziz'in golüyle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarının başında Dimitris Pelkas'la farkı 2'ye çıkaran Fenerbahçe, Guilherme'nin golüne rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Fenerbahçe'nin Göztepe galibiyeti sonrası Ozan Tufan ve Caner Erkin...

KRİTİK BİR GALİBİYET DAHA
Sezona 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başladıktan sonra Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikten sonra konuk olduğu Göztepe'yi 3-2'lik skorla geçti.

Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Fenerbahçe'nin Göztepe galibiyeti sonrası Ozan Tufan ve Caner Erkin...

Ligde ilk kez 3 gol kaydeden sarı-lacivertli ekip, üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 11'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezon ilk hafta kazandıktan sonra çıktığı 3 maçta sahadan beraberlik ayrılan Göztepe ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

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