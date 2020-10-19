Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Fenerbahçe'nin Göztepe galibiyeti sonrası Ozan Tufan ve Caner Erkin...
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek kritik bir 3 puan aldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından takım otobüsünde canlı yayın yapılırken, Ozan Tufan'ın açıklamaları herkesi güldürdü.
19.10.2020 09:06
- Son Güncelleme: 19.10.2020 09:06
PERDEYİ SOSA AÇTI
Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetine imza attı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 26. dakikasında Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 34. dakikada Guilherme'nin penaltı vuruşuna engel olamadı.
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