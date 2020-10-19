Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı 11'leri...

LİGİN ZİRVESİNE YERLEŞTİ

Cimbom tüm bu olumsuzluklara rağmen bugün kazanıp geleceğe umutlu bakmanın planlarını yapıyor. Ancak bugün 3 puan aslanın ağzında... Alanya ligin formda ekiplerinden... Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan güney ekibi liderlik koltuğunda oturuyor. Geçen sezonla birlikte ligde çıktığı son 6 maçta (5G/1B) yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'da Muslera, Alanya'da ise Efecan sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Cezalı ise yok. Kimin kazanacağı bilinmez ama çekişmeli geçmeye aday bir maç olacağı kesin...

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