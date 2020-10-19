Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı 11'leri...
Lige iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasında oynadığı Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında istediği sonucu alamayan Galatasaray, evinde ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor'da Efecan'ın sakatlığı bulunurken, Galatasaray'da ise Saracchi sevinci yaşanıyor. Zorlu maç öncesi her iki teknik adam da kafalarındaki 11'leri belirlerken, Fatih Terim'in sürpriz yaparak Feghouli ve Belhanda'yı yedek soyunduracağı belirtildi. İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı 11'leri...
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında bugün lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray ayrıca Rangers'a yenilerek Avrupa Ligi'ne playoff turunda veda etti. Sarı-kırmızılı takımda yönetim ile teknik heyet arasında sıkıntılar yaşanıyor. Seçim kapıda… İndirim yapmayan oyuncularla da sorunlar yaşanıyor.
LİGİN ZİRVESİNE YERLEŞTİ
Cimbom tüm bu olumsuzluklara rağmen bugün kazanıp geleceğe umutlu bakmanın planlarını yapıyor. Ancak bugün 3 puan aslanın ağzında... Alanya ligin formda ekiplerinden... Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan güney ekibi liderlik koltuğunda oturuyor. Geçen sezonla birlikte ligde çıktığı son 6 maçta (5G/1B) yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'da Muslera, Alanya'da ise Efecan sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Cezalı ise yok. Kimin kazanacağı bilinmez ama çekişmeli geçmeye aday bir maç olacağı kesin...
İŞTE MUHTEMEL 11'LER