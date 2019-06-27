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Mısır'da cinsel içerikli mesaj skandalı! Salah'ın arkadaşı...

Afrika Uluslar Ligi devam ederken, Mısır'da büyük bir skandal yaşandı. Salah'ın takım arkadaşı Amr Warda Mısır kökenli İngiliz model Merhan Keller'e cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.

27.06.2019 09:31 - Son Güncelleme: 27.06.2019 09:31
Mısır'da cinsel içerikli mesaj skandalı! Salah'ın arkadaşı...

Turnuvanın gözde takımlarından Mısır'da gözler Mohamed Salah'ta...

Mısır'da cinsel içerikli mesaj skandalı! Salah'ın arkadaşı...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu, dinlenmeye fırsat bulamadan soluğu milli takımda aldı.

Mısır'da cinsel içerikli mesaj skandalı! Salah'ın arkadaşı...

Grubunda 2 maçta 2 galibiyet alan Mısır, bir üst tura çıkmayı garantilerken Salah da son Demokratik Kongo mücadelesinde bir golle takımına katkı verdi.

Mısır'da cinsel içerikli mesaj skandalı! Salah'ın arkadaşı...

Her şeyin güzel gittiği Mısır takımı, enteresan bir olayla sarsıldı.

Mısır'da cinsel içerikli mesaj skandalı! Salah'ın arkadaşı...

Salah'ın milli takımdaki en yakın arkadaşlarından Amr Warda, Mısır kökenli İngiliz model Merhan Keller'e cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.

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