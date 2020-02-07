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Ozan Kabak için rekor bedel! Resmen açıkladılar

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ardından Schalke'nin yolunu tutan milli futbolcumuz Ozan Kabak'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında yer alan iddiaya göre yıldız futbolcunun sözleşmesinde bulunan madde gereği 2021 yılından itibaren 45 milyon euroya serbest kalabileceği açıklandı.

07.02.2020 16:00 - Son Güncelleme: 07.02.2020 16:00
Ozan Kabak için rekor bedel! Resmen açıkladılar

Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'la ilgili dikkat çeken bir haber paylaşıldı.

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Ozan Kabak için rekor bedel! Resmen açıkladılar

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre milli stoperin sezon başında transfer olduğu Schalke ile imzaladığı sözleşmede 2021 yazından itibaren 45 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

Ozan Kabak için rekor bedel! Resmen açıkladılar

SATILIRSA KULÜP TARİHİNE GEÇECEK
Ozan Kabak'ın bu rakama satılması durumunda, kulüp tarihinin 50 milyon Euro'ya Manchester City'nin yolunu tutan Leroy Sane'den sonra en pahalı ikinci transferi konumuna geleceği ifade edildi.

Ozan Kabak için rekor bedel! Resmen açıkladılar

15 milyon Euro bonservis bedeli ödenen ve Alman temsilcisiyle sezon başında 2024'e kadar sözleşme imzalayan genç stoper, bu sezon oldukça başarılı bir grafik çiziyor.

Ozan Kabak için rekor bedel! Resmen açıkladılar

Yıldız futbolcu şimdiye kadar çıktığı 17 maçta 3 gole imzasını attı. Ozan Kabak, Merih Demiral'ın sakatlığının ardından EURO 2020'de A Milli Takım'ın defans bölgesinde oynaması bekleniyor.

Ozan Kabak için rekor bedel! Resmen açıkladılar
Ozan Kabak için rekor bedel! Resmen açıkladılar
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