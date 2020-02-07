Ozan Kabak için rekor bedel! Resmen açıkladılar

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ardından Schalke'nin yolunu tutan milli futbolcumuz Ozan Kabak'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında yer alan iddiaya göre yıldız futbolcunun sözleşmesinde bulunan madde gereği 2021 yılından itibaren 45 milyon euroya serbest kalabileceği açıklandı.

07.02.2020 16:00 - Son Güncelleme: 07.02.2020 16:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





