Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Belhanda'ya ruh hastası demişti! Bu onun için bir ilk değil
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Ancak Galatasaray'ın mağlubiyetinden çok Fatih Terim'in, Faslı yıldız Belhanda'ya verdiği tepki çok konuşulmuştu. Sezon başından bu yanan vasatı aşamayan Faslı oyuncu, Akdeniz ekibi karşısında teknik patron Fatih Terim'in de sabrını taşırdı. Fatih Terim, Belhanda'nın boşa giden bir pasının ardından "Hasta… Ruh hastası ya!" derken bu sözler de gündeme damga vurdu. Fatih Terim Galatasaray'da ve Milli Takım'da teknik direktörülük yaptığı dönemlerde pek çok defa oyuncularla sorun yaşadı. Fatih Terim'in kara listesi hayli uzun...
FATİH TERİM'İN KARA LİSTESİNDE KİMLER YOK Kİ!
Galatasaray için 2018-2019 sezonunun ilk yarısı pek çok krize gebeydi. Fatih Terim önce Eren Derdiyok'u tek kalemde çizdi ardından Serdar Aziz'i takımdan gönderdi. Özellikle Serdar Aziz'in Maldivler tatili, Fatih Terim ile büyük bir kriz yaşamasına neden oldu. Ancak Fatih Terim'in oyuncularıyla yaşadığı ilk sorun bu değil.