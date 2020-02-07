Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Belhanda'ya ruh hastası demişti! Bu onun için bir ilk değil

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Ancak Galatasaray'ın mağlubiyetinden çok Fatih Terim'in, Faslı yıldız Belhanda'ya verdiği tepki çok konuşulmuştu. Sezon başından bu yanan vasatı aşamayan Faslı oyuncu, Akdeniz ekibi karşısında teknik patron Fatih Terim'in de sabrını taşırdı. Fatih Terim, Belhanda'nın boşa giden bir pasının ardından "Hasta… Ruh hastası ya!" derken bu sözler de gündeme damga vurdu. Fatih Terim Galatasaray'da ve Milli Takım'da teknik direktörülük yaptığı dönemlerde pek çok defa oyuncularla sorun yaşadı. Fatih Terim'in kara listesi hayli uzun...

07.02.2020 18:39 - Son Güncelleme: 07.02.2020 18:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





