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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Belhanda'ya ruh hastası demişti! Bu onun için bir ilk değil

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Ancak Galatasaray'ın mağlubiyetinden çok Fatih Terim'in, Faslı yıldız Belhanda'ya verdiği tepki çok konuşulmuştu. Sezon başından bu yanan vasatı aşamayan Faslı oyuncu, Akdeniz ekibi karşısında teknik patron Fatih Terim'in de sabrını taşırdı. Fatih Terim, Belhanda'nın boşa giden bir pasının ardından "Hasta… Ruh hastası ya!" derken bu sözler de gündeme damga vurdu. Fatih Terim Galatasaray'da ve Milli Takım'da teknik direktörülük yaptığı dönemlerde pek çok defa oyuncularla sorun yaşadı. Fatih Terim'in kara listesi hayli uzun...

07.02.2020 18:39 - Son Güncelleme: 07.02.2020 18:39
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Belhanda'ya ruh hastası demişti! Bu onun için bir ilk değil

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilirken tepkilerin odağında yine Younes Belhanda var. Sezon başından bu yanan vasatı aşamayan Faslı oyuncu, Akdeniz ekibi karşısında teknik patron Fatih Terim'in de sabrını taşırdı.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Belhanda'ya ruh hastası demişti! Bu onun için bir ilk değil

Maç sırasında Fatih Terim, Belhanda'nın boşa giden bir pasının ardından "Hasta… Ruh hastası ya!" derken bu sözler de gündeme damga vurdu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Belhanda'ya ruh hastası demişti! Bu onun için bir ilk değil

Basın toplantısında sinirlenmeleri, İngilizcesi, aldığı cezalar ve en önemlisi Galatasaray tarihine adını yazdırması ile Fatih Terim, Türkiye spor tarihinin ekol isimlerinden biri.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Belhanda'ya ruh hastası demişti! Bu onun için bir ilk değil

Şimdilerde de adından sıklıkla söz ettiren teknik adam, her ne kadar bazı oyuncuları ile anlaşamasa da kendisi de bu yollardan geçti. Fakat bu durum Fatih Terim'in bazı oyuncularıyla kavga etmesine, onları takımdan göndermesine engel olmadı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Belhanda'ya ruh hastası demişti! Bu onun için bir ilk değil

FATİH TERİM'İN KARA LİSTESİNDE KİMLER YOK Kİ!

Galatasaray için 2018-2019 sezonunun ilk yarısı pek çok krize gebeydi. Fatih Terim önce Eren Derdiyok'u tek kalemde çizdi ardından Serdar Aziz'i takımdan gönderdi. Özellikle Serdar Aziz'in Maldivler tatili, Fatih Terim ile büyük bir kriz yaşamasına neden oldu. Ancak Fatih Terim'in oyuncularıyla yaşadığı ilk sorun bu değil.

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