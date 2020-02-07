Galatasaray'da Fatih Terim mağlubiyetin faturasını kesti! 5 isim birden...
Süper Lig'in ikinci devresine iyi bir başlangıç yaparak 3 maçta 9 puanı hanesine yazdıran ve zirve ile puan farkını 5'e indiren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a 2-0'lık skorla yenilerek turu zora soktu. Maç sonrası Fatih Terim'in sinirli halleri dikkat çekerken, "Bazı arkadaşlarımız ne kadar yardım edebilirler, edemezler, görmüş olduk." ifadelerini kullanmıştı. Terim'in işaret ettiği o isimler belli oldu. İşte detaylar...
07.02.2020 14:54
- Son Güncelleme: 07.02.2020 14:56
Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ederken Galatasaray 20. hafta sonunda topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Son 4 lig maçında puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar Türkiye Kupası'nda da çeyrek final aşamasında yoluna devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, beklenmedik bir skorla sahadan 2-0 mağlup ayrılarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmış, Terim maç süresince hop oturup hop kalkarak özellikle savunmada yapılan kritik hatalara oldukça sinirlenmişti.
Fotomaç'ın haberine göre Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı ve fazla şansı bulamayan bazı oyunculara forma verdi.
O ŞANS YİNE KULLANILAMADI
Forma verdiği oyuncuların performansından memnun olmayan Fatih Terim'in maçın ardından da "Bazı arkadaşlarımızı ne kadar yardım edebilirler, edemezler, görmüş olduk. Şans verdiğimiz bazı arkadaşlar daha iyi oynamalıydı" ifadelerini kullandı.
JIMMY DURMAZ
Galatasaray'a geldiği günden bu yana forma şansı bulduğu maçlarda bekleneni veremeyen Jimmy Durmaz, Alanyaspor karşısındaki performansı ile de hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray ile 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Jimmy'nin sezon sonunda Florya'ya veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.