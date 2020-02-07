Galatasaray'da Fatih Terim mağlubiyetin faturasını kesti! 5 isim birden...

Süper Lig'in ikinci devresine iyi bir başlangıç yaparak 3 maçta 9 puanı hanesine yazdıran ve zirve ile puan farkını 5'e indiren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a 2-0'lık skorla yenilerek turu zora soktu. Maç sonrası Fatih Terim'in sinirli halleri dikkat çekerken, "Bazı arkadaşlarımız ne kadar yardım edebilirler, edemezler, görmüş olduk." ifadelerini kullanmıştı. Terim'in işaret ettiği o isimler belli oldu. İşte detaylar...

07.02.2020 14:54 - Son Güncelleme: 07.02.2020 14:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





