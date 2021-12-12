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Ozan Kabak durduramadı! Cristiano Ronaldo 95 sene sonra başardı

Ozan Kabak Cristiano Ronaldo'yu durduramadı. İngiltere Premier Ligi'de Cristiano Ronaldolu Manchester United, Milli futbolcumuz Ozan Kabak'lı Norwich'i 1-0 yendi. United'ın tek golünü atan Cristiano Ronaldo attığı golle 95 yıl sonra bir istatistiği daha hanesine yazdırdı. İşte Cristiano Ronaldo ve Ozan Kabak'ın karşı karşıya geldiği maçın detayları ve ekrana yansımayan kareler...

12.12.2021 01:22 - Son Güncelleme: 12.12.2021 01:48
Ozan Kabak durduramadı! Cristiano Ronaldo 95 sene sonra başardı

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Manchester United - Norwich karşılaşmasında Cristiano Ronaldo'yu durduramadı.

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Ozan Kabak durduramadı! Cristiano Ronaldo 95 sene sonra başardı

İngiltere Premier Ligi'de Cristiano Ronaldolu Manchester United, Milli futbolcumuz Ozan Kabak'lı Norwich'i 1-0 yendi. United'ın tek golünü Cristiano Ronaldo kaydetti.

Ozan Kabak durduramadı! Cristiano Ronaldo 95 sene sonra başardı

Carrow Road Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 1-0 kazandı.

Ozan Kabak durduramadı! Cristiano Ronaldo 95 sene sonra başardı

Ralf Rangnick'in ekibine galibiyeti Cristano Ronaldo'nun 75. dakikada penaltıdan kaydettiği gol getirdi.

Ozan Kabak durduramadı! Cristiano Ronaldo 95 sene sonra başardı

OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Manchester United, bu galibiyetle puanını 27 yaptı 5. sıraya yerleşti. Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği Norwich City ise 10 puanda ve 20 takımlı ligde son sırada kaldı.

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