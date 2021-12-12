Ozan Kabak durduramadı! Cristiano Ronaldo 95 sene sonra başardı
Ozan Kabak Cristiano Ronaldo'yu durduramadı. İngiltere Premier Ligi'de Cristiano Ronaldolu Manchester United, Milli futbolcumuz Ozan Kabak'lı Norwich'i 1-0 yendi. United'ın tek golünü atan Cristiano Ronaldo attığı golle 95 yıl sonra bir istatistiği daha hanesine yazdırdı. İşte Cristiano Ronaldo ve Ozan Kabak'ın karşı karşıya geldiği maçın detayları ve ekrana yansımayan kareler...
12.12.2021 01:22
- Son Güncelleme: 12.12.2021 01:48
Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Manchester United - Norwich karşılaşmasında Cristiano Ronaldo'yu durduramadı.
İngiltere Premier Ligi'de Cristiano Ronaldolu Manchester United, Milli futbolcumuz Ozan Kabak'lı Norwich'i 1-0 yendi. United'ın tek golünü Cristiano Ronaldo kaydetti.
OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Manchester United, bu galibiyetle puanını 27 yaptı 5. sıraya yerleşti. Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği Norwich City ise 10 puanda ve 20 takımlı ligde son sırada kaldı.